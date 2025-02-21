多家大行轉軚唱好中港股市　花旗最樂觀　升恒指目標價至24500點

國產人工智能（AI）大模型DeepSeek引發中港市場熱潮，多家大行「轉軚」唱好中港股市，並上調恒指目標價，當中摩根士丹利上調對MSCI中國指數評級至「與大市同步」，兼調高指數目標22%，恒生指數及國企指數的目標亦調升23%，恒指今年底目標最新調升至24000點，較昨日收市還有約6.3%或約1,400點的潛在上升空間。



國產人工智能（AI）大模型DeepSeek引發中港市場熱潮，多家大行「轉軚」唱好中港股市，並上調恒指目標價

大摩：中國股票終於迎來結構性轉變

大摩表示，中國股票終於迎來了結構性轉變，特別是離岸股票，從而帶來可持續的股本回報率（ROE）及估值復甦，理據是企業積極回報股東兼自救、地緣政治環境改善及中國政府表態支持民營企業。相比去年9月由中央救市措施引發的升浪，如今更加確信MSCI中國指數近期表現的改善是可以持續，看法亦由「深度懷疑」，轉為「審慎樂觀」，故此將今年底指數目標調高至77點，國企指數目標由6970點上調至8600點。

大摩也相信估值體系出現結構性轉變，中國當局最近釋放出明確的訊號，就是對民營企業的立場由整頓轉為振興，中國也展示了在面臨成本和設備障礙時，仍能取得技術突破的能力。此外，美國總統特朗普主張開徵對等關稅，意味不再只有中國受到針對。該行相信MSCI中國指數未來12個月市盈率，可擺脫自2022年徘徊的8至10倍，升到10至12倍。

花旗上月剛狠削恒指數目標價

另一家大行花旗，上月才狠削恒指目標至年中及年底的21000點及22000點，日前也發佈報告上調恒指年底目標11%，至24500點。花旗認為，近日中資股的升勢，是「中國製造2025」的倡議取得成果，使估值向上重估，預期未來有更多相關股份追落後。儘管如此，該行坦言，中國宏觀經濟缺乏推動本輪升浪持續並擴大的催化劑，料今次恒指上升空間介乎5%至15%。

花旗對恒指成份股今年的盈利預測，由原來的按年增長4.1%調升至最新的5.1%。基於有關調整，該行同時升恒指年中目標13%，最新看23800點。