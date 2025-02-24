阿里巴巴(9988)雲+AI戰略成效顯著　將推出深度推理模型｜彭偉新

近日，AI大模型DeepSeek橫空而出，港股的科技股全線受到資金追捧，錄得自去年9月以來的最大升浪。其中，阿里巴巴（9988）更因2024-25年第3季度業績超出預期，股價在上周五單日急升14.5%，已進一步突破去年10月2日的高位118.70港元，同時成交額也遠超去年10月的水平，反映出投資者認同阿里巴巴已成功變革，尤其是在「用戶為先、AI驅動」的戰略上取得優異成績，雲+AI戰略成效顯著。



筆者相信，集團目前的業務表現出色，不僅因內地經濟好轉，更因集團管理層的商業目光敏銳，根據實際經營環境重塑集團戰略、聚焦核心業務，逐步實現之前對投資者作出的承諾。在未來，筆者認為，AI將成為全球經濟發展重要動力之一，在不斷推進AI技術的浪潮中，集團於2025年1月成功推出Qwen2.5-Max及開源Qwen2.5-VL，這些創新技術在行業基準測試中表現卓越，位居全球前列。這些先進的解決方案已通過Qwen Chat和百煉平台向用戶和企業開放，展示阿里在AI領域的領導地位。目前，通義千問的全球衍生模型數量已突破9萬個，並在主流機構中名列前茅。阿里雲百煉平台的通義API調用者超過29萬，並即將推出基於Qwen2.5-Max的深度推理模型，進一步鞏固阿里的市場優勢。

集團擁有獨特的「AI+雲」定位，成為全球科技領域的佼佼者，並整合雲業務、先進自研AI模型和豐富的應用場景，形成強大的競爭優勢。阿里的AI戰略包括三個核心：以AGI及更高智能為目標，持續追求模型能力的突破；通過雲與AI的深度融合，成為最重要的AI基礎設施；以開放的心態在各應用中深入運用AI，升級商業模式，提升業務價值。

隨著客戶對AI需求的穩定增長，增速超越了集團的預期，尤其在農曆新年過後，推理需求出現爆發式增長。集團主席蔡崇信早前也提到，未來開發者將更加關注AI在現實世界中如何創造經濟效益，而開源模型的普及則意味著更多公司和開發者將共享AI發展的紅利，最終使消費者也能受益於技術的廣泛應用。集團的AI發展戰略將採取開放的姿態，深入融入各業務應用中，優化商業模式以創造價值，並把握AI時代的商業機遇。

集團擁有獨特的「AI+雲」定位，成為全球科技領域的佼佼者，並整合雲業務、先進自研AI模型和豐富的應用場景，形成強大的競爭優勢。（資料圖片）

AI戰略的未來藍圖 更高投入以捕捉AI機遇

在整體AI戰略的執行上，阿里致力於推動超智能模型的研究，並透過開源方式加速AI的普及，已建立中國最大的AI開源生態系統。此外，集團將加大對雲和AI基礎設施的投資，並在現有業務中積極應用AI技術。例如，淘寶利用AI提升消費者互動和交易效率，夸克則整合AI功能，開啟新的增長機會。

圍繞AI戰略為核心，集團在未來三年將顯著增加投資，預計總投入將超過過去十年的總和，這將成為集團歷史上最大的資本支出週期。阿里將持續增加對AI基礎模型的研發投入，以確保技術的先進性和行業領先地位，推動AI原生應用的發展。此外，集團的現金流穩健，本季度經營活動產生的現金流同比增長10%，有利支持阿里擴大投資規模，相信管理層將繼續引領阿里抓住AI時代所帶來的戰略機遇。

管理層又提到，未來將繼續專注三大類業務類型：國內外電商業務、AI+雲計算的科技業務，以及互聯網平台產品，包括AI和雲計算的基礎設施建設；AI基礎模型平台以及AI原生應用；現有業務的AI轉型升級。此舉有助集團在新技術週期帶來穩健增長。

阿里巴巴－Ｗ(09988)於去年9月24日至今年2月21日期間的資金流狀況。（圖１）

股價上，阿里巴巴自去年9月24日至今年2月21日期間的股價錄得50.54%的升幅，期間資金流入達505.55億港元，其中大戶佔439.98億港元，散戶佔65.62億港元 (見圖1所示)，大戶資金流佔比達87%。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升至8.56%，最低則跌至-5.58%。截至2月21日，大戶投資者坐貨比率為6.56%，接近期間內的最高水平，反映出大戶資金動力逐步改善，有望延續股價的升勢。

在阿里巴巴第3季度業績超出預期的情況下，市場對2024-25年財年的全年預測明顯改善。根據市場的綜合預測，全年每股盈利可達8.32元人民幣，同比上升6.9%；2025年的遠期市盈率為15.8倍。至於2025-26年財年，每股盈利預計將按年增長7%至8.90元人民幣。雖然目前28位分析師的目標價中位數為136.20港元，股價在上周五急升14.5%後已接近這一價位，但該數值尚未計入第3季度業績，以及預期集團的AI與雲計算業務有望強勁增長所帶來的估值調整。因此，投資者可以利用目前基於13個財務模型計算出的阿里巴巴合理價190.9港元作為未來一年的目標水平，以現價計算仍有接近38%的上升潛力。投資者可在股價返回2月17日高位129.50港元以下時買入，上望190港元；若股價一旦失守去年10月2日高位118.70港元，可考慮止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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