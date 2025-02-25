清晰醫療爆管治風波　創辦人入稟法庭　迷你「康宏風暴」上演中？

港股呢幾年水靜鵝飛，偶然乏起漣漪，十分悶局。不過，細價股時不時有「驚喜」，只係行家依家較少報道，小珍唯有幫手「補白」。

其中，由醫管局前主席胡定旭擔任主席的清晰醫療﹙1406﹚，最近接連出咗幾份用字非常複雜嘅通告，小珍睇哂每一份通告，終於搞清來龍去脈。簡單來講，公司就話收到匿名告密信，指控公司行政總裁及聯席行政總裁蔣波及許勇，試圖擅自替換公司現有銀行簽署人，以至指控一連串可疑嘅關連交易。

最初睇到通告時，第一個反應係何解要將上面可以簡單交代嘅嘢「複雜化」，莫講話睇開通告嘅記者，相信就算係主修中文嘅小股民，都要反覆睇幾次、前後推敲，先至睇得明。

原本小珍有感都係茶杯裏的風波，股東之間「嗌吓交」，轉眼就過。點知2月中， 清晰醫療出通告指，公司創辦人兼執董謝偉業醫生，遭公司入稟追討724.5萬元欠款。另邊廂，小珍又睇到法庭文件，謝偉業醫生上周向公司及幾位董事發出傳訊令，其中更包括公司主席胡定旭，認真火藥味濃！

清晰醫療爆管治風波，創辦人謝偉業醫生入稟，對管理層作出五大指控，包括公司主席胡定旭﹙圖﹚。（資料圖片）

創辧人五大指控 矛頭直指現任管理層

細睇份writ，總共有五大指控，當中四項指控均牽涉兩位行政總裁，即蔣波及許勇，指控包括虧空公款、僱用非法勞工、涉嫌使用虛假文書及令公司違反上市規則，而第五項指控則針對公司主席胡定旭，指他損害股東利益。

面對咁大嘅指控，截稿前公司暫未有「反擊」通告，而「被點名」的兩位行政總裁亦未有停職。小珍睇返通告，就匿名告密信內容，清晰醫療早前已成立特別委員會調查事件，但事情發生逾一個月，尚未公佈任何進展。現在再爆官非，難免影響股東對公司管治嘅信心，小股民怕且又要擔驚受怕一排。

清晰醫療單一大股東為離岸公司Innovative Vision GP，惟佔比亦不超過30%。﹙資料圖片﹚

不乏著名投資者 惟持股分散

清晰醫療事件，令小珍諗起「康宏風暴」。同樣係本地醫療股，清晰醫療於2022年上市至今，財務狀況算穩健，現金有1.2億，並無大負債，細細隻勝在「乾身」。而且，與康宏一樣，公司有不少著名投資者，卻無人持股超過三成。

清晰醫療原股東為藥明康德、私募股權基金3W Partners、周大福副主席鄭志恒，以及創辦人謝偉業醫生，股東佔比分別為15.63%、31.34%、2.35%及14.71%。

惟最近3W Partners將其部份股權出售予Innovative Vision GP。根據今年1月最新出的通告，原本3W Partners打算將手上約29%股權，出售予Innovative Vision GP，但最後只係成功交割20.3%，即3W Partners仍然持有11.04%。根據披露易資料，Innovative Vision GP大股東為離岸公司，但選擇喺呢刻入場，相信亦有佢嘅盤算，值得留心！