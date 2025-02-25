敏實集團(0425)受惠電動車需求增　政策支持下估值仍吸引｜彭偉新

敏實集團專注於汽車零部件的設計、製造及銷售，涵蓋車身結構件、裝飾件及其他相關產品。集團將受益於電池外殼業務的強勁增長，預計2024年該業務將增長45%，有助帶動集團的整體收入上升。另外，隨著中國電動車（EV）市場的擴張及客戶多樣化，包括與理想汽車、比亞迪等領先OEM的合作，敏實將在市場份額上得到提升。由於全球對輕量化和新技術的需求上升，亦將會為敏實帶來更多訂單，促進收入和利潤的增長。而集團的主要亮點包括穩定的毛利率提升、預期的4.5%股息收益率以及持續的股份回購計劃，這些因素將有效提升股東回報並增強市場信心。



市場預期敏實在2024年的預測收入為235億元人民幣，較2023年增長15%。淨利潤預期為22.63億元人民幣，增長19%。其中，電池外殼業務的增長較為明顯，預計2024年該業務將達到51億元人民幣，增長45%，增長速度較其他業務快。集團過去幾年的毛利率及淨利率維持增長，其中，毛利已由2021年的25.0%上升至2023年的27.4%，至於淨利率則由2021年的8.2%上升至2023年的9.5%，令到集團的盈利能力較強。另外，集在2023年的經營現金流能穩步錄得增長，反映集團的整體經營活動明顯改善。

敏實集團 上個交易日以 21.45 港元收市，全日下跌 0.55 港元，跌幅為 2.5%。集團過去5年的平均Beta值為 1.14，系統性風險高於大市。至於52周最高位曾見 23.9 港元，而最低位則曾見 9.6港元，股價於過去52周累計上升 75.72%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 21.45 港元計，敏實集團的股價較 50 天線高出 38.76%，另外，現價亦較 200 天線高出 53.76%，技術勢偏強，主要是市場仍然看好集團的整體表現。現價相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 13.5 倍，較追蹤市盈率為高，而市賬率則為 1.22 倍，整體估值不算太高，仍然有望作進一步的上升。

敏實集團(00425)於去年9月25日至今年2月24日期間的資金流狀況。（圖１）

敏實集團自去年9月25日至今年2月24日期間的股價共錄得48.55%的升幅，期間共錄得4.74 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.84 億港元，而散戶則佔當中的2.9 億港元(見圖1)。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.3%；而最低則跌至 -4.49%，而到2月24日當日則為7.44%。現時共有18位分析師對敏實有進行調研的覆蓋，而目標價的平均值為24.00港元，與現價計算，仍然有11.8%的潛在升幅。至於以12個財務模型計算的價理值為31港元，仍然有40%以上的上望空間。敏實集團股價於2023年1月及同年7月兩次升上25港元水平後便持續回落，股價於去年7月曾至最低位見9.60港元後反覆回升，股價上周已成功收復了整個跌浪總跌幅的61.8%，預期股價可以重返之前頂部25港元水平，投資者可以在股價返回21.20港元水平田買入，上望25港元，只要股價未有失守19.20港元，暫時可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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