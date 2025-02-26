吉利汽車(0175)續受惠內地補貼政策　及海外擴展步伐加快｜彭偉新

吉利汽車主營業務是專注於乘用車市場，涵蓋傳統汽油驅動汽車及新能源汽車。其業務包括各類型乘用車，並致力擴展國內外市場，尤其是在新能源領域更是在近年錄得迅速的增長。集團致力於開發新車型，提升產品競爭力，並加強與供應商的合作，優化整體的生產成本結構，應對市場競爭。集團在2024年成功實現218萬輛的銷售，超過原定的200萬輛目標，顯示出其強勁的生產能力。以短期來說，隨著新能源汽車銷量的提升，預計新能源汽車的滲透率將會從2024年的40.8%上升至55%以上，有助吉利計劃在2025年達成150萬輛的新能源汽車銷售目標，提升市場佔有率。至於中線來說，將受惠於新產品的推出，尤其是Galaxy品牌將推出4至5款新車型，預期可以為集團帶來銷量增長。另外，吉利的海外市場擴展策略將有助於抵消國內市場的競爭壓力，特別是在拉丁美洲和亞洲市場更會是集團未來發展的主要焦點。



集團旗下Zeekr品牌的強勁增長，2024年銷量達222,000輛，同比增長87%，另外，集團所有汽車的出口量的顯著提升，達到404,000輛，按年增長53%。這一切利好因素使吉利在面對競爭者如比亞迪時，仍能保持產品競爭力及盈利能力，為未來的穩定增長奠定基礎。集團於2024年銷售218萬輛、當中，新能源汽車銷量增至150萬輛，至於2025年銷售預期可以達到271萬輛，而新能源汽車的滲透率將提升至55%，因此，以整體增長來說，雖然未能與行業龍頭比亞迪直接作出比較，但在集團持續推出新產品，以及力谷海外市場下，有助提升市場的整體佔有率。

吉利汽車(00175)於去年9月26日至今年2月25日期間的資金流狀況。(圖1)

吉利汽車於上個交易日以 18 港元收市，全日上升 0.54 港元或 3.09%，集團過去5年的平均Beta值為 1.03，系統性風險與大市同步。52周最高位曾見 18.38 港元，而最低位則曾見 7.31港元，股價於過去52周累計上升 102.32%，股價表現跑贏同期恒生指數，以現價 18 港元計，吉利汽車的股價較 50 天線高出 17.99%，另外，現價亦較 200 天線高出 52.84%，反映整體的技術走勢相對較強，有機會在偏強走勢下作進一步上升。吉利汽車自去年9月26日至今年2月25日期間的股價共錄得61.58%的升幅，期間，共錄得71.39 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的51.6 億港元，而散戶則佔當中的19.81 億港元(見圖1)，明顯見到大戶較為看好未來走勢。

吉利汽車股價於2022年升上最高位見18.76港元後見頂回落，股價反覆回落，並曾於去年1月時兩次跌返7.30港元後作出反彈，不過未能形成持續的升勢後，於去年8月再返回7.30港元後，股價受分折電動車業務至美國上市帶動，股價持續向好，更成功收復由2022年開始形成的跌浪總跌幅的61.8%，預期股價有機會把所有的跌幅全部收復。投資者可以在17.00港元水平買入，暫時上望市場上28個分析師所給予的目標價中位數19.40港元，只要股價未有失守16.00港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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