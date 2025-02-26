財政預算案｜預料今年香港經濟增長2%至3%　基本通脹1.5%

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波今日於立法會宣讀新一份財政預算案。他指出去年香港經濟增長2.5%，預料今年全年增長介乎2%至3%，基本通脹1.5%﹑整體通脹1.8%。



陳茂波又預期，香港經濟在2026年至2029年間，平均每年實質增長2.9%。基本通脹率預計為平均每年2.5%。

陳茂波指出，香港經濟仍面對非常具挑戰性的外圍環境，同時亦有不少正面因素。保護主義影響環球貿易和資金流向，打擊投資和消費信心，拖慢環球經濟增長。令人鼓舞的是內地經濟繼續穩定增長，國家內外循環相互促進，進一步擴大高水平對外開放，內地企業在全球布局產業鏈和供應鏈等，將有利外貿活動穩步發展。另外，內地經濟韌性強、基本面堅實。中央政府實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，全方位擴大內需，亦會為經濟增長加添動力。

主要央行放寬貨幣政策支持經濟增長

他指出主要央行逐步放寬貨幣政策，應能為其經濟增長帶來支持。不過，美國的經貿政策為今年的減息步伐帶來不確定性。歐洲央行亦表示在通脹大致趨向其目標水平的背景下，將會進一步減息。根據國基會的最新預測，全球經濟今年增長3.3%，略高於去年。在以上背景下，香港今年的出口料會有平穩表現。此外，承接上年的各項政策及良好勢頭，訪港旅客數目應會進一步增加，加上其他跨境經濟活動進一步恢復，應可推動服務輸出繼續增長。

內部需求方面，今年投資者或因外圍不確定性而採取較審慎態度，但環球金融狀況料更為寬鬆，將有利固定資產投資。私人消費經歷去年的調整後，年底時已有回穩迹象。市民收入持續增加，資產市場穩定發展，都可進一步提振消費。