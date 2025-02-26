財政預算案消息整合　2元乘車設限、公僕或凍薪、「牛肉乾」加價

【財政預算案2025/財政預算案/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪/博彩稅/加稅】財政司司長陳茂波今日（26日）早上11時到立法會宣讀任內第三份《財政預算案》。綜合各方消息，料「2元乘車優惠」的調整會是今次《財政預算案》的重點之一，包括維持60歲以上的受惠年齡不變，但加入每月乘車上限240次、10元以上車資打兩折的限制。此外，預計陳茂波也會在預算案中回應輿論要求問責官員、公務員減薪或凍薪，以示與市民共渡時艱。



此外，預算案預料也會提出研究籃球博彩合法化、及紅磡站臨海用地興建遊艇會。據悉，政府又擬提高俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，由現時的320元增加至400至480元，超速駕駛等其他交通罪行的罰款金額也擬上調。



2元乘車優惠料會調整（廖雁雄攝）

港府連續三年迎來千億財赤，早前（23日）陳茂波預告，新一份預算案將提出加強版「財政整合」策略，在維持和改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支，並適度開源、善用各項公共資源和市場力量。因此，政府的各項滅赤措施備受關注。

財政預算案2025｜2元乘車優惠引入限制

可靠消息指，新一份預算案會維持六十歲或以上可享2元乘車優惠的安排，但會引入限制，包括每月最多240程和以10元車費為界，10元以下車資維持2元優惠，但十元以上則由2元變兩折。

多個政黨對2元優惠調整的消息發表意見，其中，一直不主張改動乘車優惠的民建聯指現階段可接受，不過冀不是政府最終決定，希望維持不變；工聯會亦希望不變，並解決「長車短搭」的問題；自由黨認為已作出平衡，每月240次足以應付出行需要，亦一定程度上解決長車短搭，望日後再適時檢討。

政圈有聲音倡續向馬會「埋手」，一直未放棄籃球博彩合法化的馬會，乘契機謀劃力推開新博彩項目。（NBA TV Facebook截圖）

財政預算案2025｜擬容許籃球博彩合法化

另外，有消息指直備受爭議的籃球博彩，當局今年有機會「開綠燈」，容許馬會開辦籃球博彩項目，由馬會有效引導市民參與合法及有節制的博彩活動，從而遏制非法賭博，並為庫房帶來更多博彩稅收益。

雖然財政司司長陳茂波過去曾表明不考慮，但體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛接受《香港01》訪問時指，中央提醒香港要有破格思維，他又認為，籃球博彩合法化預計能將過半數人帶回合法市場，預估每年可為本港帶來至少15至20億元的額外博彩稅收，是預計收益最高的具潛質博彩項目之一。

政府擬將本港打造成「遊艇旅遊城市」（資料圖片／廖雁雄攝）

財政預算案2025｜違例泊車定額罰款提高

有消息指政府有意提高俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，由現時的320元，提高到約400元至480元；當局亦有意提高衝紅燈、超速駕駛等違例罰款。

財政預算案2025｜紅磡站臨海用地興建遊艇會

「無處不旅遊」概念推廣下，港府意欲善用海濱資源，發展海艇旅遊等。消息指，新一份預算案將提出在紅磡站臨海用地設立遊艇會，料增加以百計泊位，帶動遊艇旅遊、推動遊艇產業發展，鼓勵高端消費。

當局或計劃在該處發展商業住宅項目，具體規模待定，港鐵已開始研究工作，本年中或就土地用途提建議；在落實發展前，會增設公園、活動空間等，以搞活海濱人氣。

坊間對於公務員凍薪、減薪的呼聲高（資料圖片）

公務員凍薪或減薪？ 料預算案會交代

坊間對於問責官員、及公務員凍薪、減薪的呼聲極高，預計今日的預算案也會有交代；至於公務員編制會否進一步收縮也受關注。而各政黨及政界對問責官員和公務員應否凍薪或減薪意見不一，但也認同當局有進一步收緊開支的空間，當中新民黨建議政府部門削減5%經常開支，公務員凍薪直至政府財政狀況改善，同時暫停公務員招聘六個月；民主黨倡問責官員、行政會議成員、立法會議員，及月入逾15萬元的高級公務員減薪、其他公務員凍薪；民建聯要求公務員凍薪；工聯會則反對公務員凍薪和減薪；經民聯則認為凍薪或減薪的效用不大，建議政府應該研究削減公務員編制，多用科技協助提升效率。

而早前三個紀律部隊工會，即海關、入境處、懲教署工會，均表示寧願公務員凍薪，希望不要減薪，公務員總工會則表示，預算案發布前不予置評。

現時違例泊車定額罰款為320元。(警方圖片)

「牛肉乾」擬加至400元至480元

據悉，預算案又擬提高俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，由現時的320元增加至400至480元，提高25%至50%；當局也打算上調超速駕駛等其他交通罪行的罰款金額。

根據警方紀錄，去年1月至11月期間，警方共發出超過233萬張違例泊車「牛肉乾」，涉款達7.45億元。

現時交通違例罰款最低金額為320元，由1994年維持至今，未曾加價。政府曾於2017年建議提高有關罰款至400元，但因引起車主和司機反對等問題而未有成事；其他交通罪行的罰款金額也擬上調，以超速駕駛為例，可罰款320元至1,000元。

有消息指預算案可能連續第二年上調高收入人士稅率（資料圖片）

或連續第二年上調年薪500萬或以上人士薪俸稅稅率

有消息指政府考慮連續第二年調高年薪500萬元或以上人士薪俸稅率，可能上調至17%，並同時考慮透過降低收入門檻，令更多高收入人士被納入最高稅率的稅網。

去年財政預算案首次將薪俸稅和個人入息稅的標準稅率改為兩級制，以年薪500萬元作分野，首500萬元繼續以15%稅率計算；扣除首500萬元收入後，餘下的部分將以16%稅率計算；預計約1.2萬名高收入人士受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，庫房因此多收約9.1億元。

現時全港學生每年可獲2500元津貼（資料圖片）

不設資產審查學生津貼或有機會削減甚至取消

綜合教育界評估，現時為全港近80萬名學生每年提供的2500元津貼，新財政年度削減的機會較大。該筆津貼不設資產審查，涵蓋全港中小學幼稚園，包括英基學校及私校，津貼由2020／21學年起恆常化，教育評議會曾稱，因應政府財政緊絀，助減少財赤「學界有責」，認為不設資產審查的2500元學生津貼，絕對有取消空間。

政府曾連續多年派消費券刺激消費（鄭子峰攝）

赤字巨大 料難再派消費券

由於政府財赤問題嚴重，陳茂波又表示期望三數年可以令政府財政回復平衡，雖然本地零售市道尚未完全復蘇，但一般相信今次的預算案再派發消費券的機會極微。

2020年的《財政預算案》首次派錢，向年滿18歲香港永久性居民一次性發放10,000元。之後三年則派發電子消費券，2021年向合資格市民分期發放5,000元、 2022年向合資格市民分兩期發放10,000元、 2023年向合資格市民分兩階段發放5000元。