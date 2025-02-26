財政預算案｜今年港股日均成交增至2千億元　百間企業擬來港上市

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波今日於立法會宣讀新一份財政預算案。他指出香港經濟連續兩年錄得溫和增長，政府大力推動創科發展，並通過多元化的招商活動，力求引入更多企業、資金和投資機構。近期多個經濟環節持續改善，政府拼經濟、搶企業、搶人才的努力已取得一定成果。



談及資本市場發展時，陳茂波指出去年港股氣氛及交投好轉。今年以來，交投更為活躍，近日日均成交額超過2,000億元，較去年全年上升超過50%，整體市值達40萬億元。他又指出企業對在香港籌融資的信心增強，去年本港新股總集資額達880億元，按年上升接近9成，全球排第四位。同時表示香港交易所正處理超過100宗的上市申請。

陳茂波亦表示香港是亞洲最大的對沖基金中心和僅次於內地的私募基金管理中心。在港的開放式基金型公司，按年倍增至超過470家，在港註冊成立的有限合伙基金更超過1,050個，按年升近4成。預計2028年香港將成為全球最大的跨境財富管理中心。

引進辦已引入66家企業

他又指出引進重點企業辦公室（引進辦）自成立以來，已引進66家重點企業來港，其中8成已經或正籌劃建立全球或地區總部。這些企業不少是估值過百億元的創科企業。此外，投資推廣署去年成功吸引超過500家內地和海外企業在港開設或擴展業務，增長超過4成，預計可帶來超過677億元的直接投資。

陳茂波亦表示，去年底本港的存款總額超過17萬億元，按年上升7%。在引入新興市場資金方面，去年兩隻追蹤港股的交易所買賣基金在沙特交易所上市，資產規模超過130億元。

就吸納人才方面，他表示截至去年底，各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共有約18萬名人才到港。