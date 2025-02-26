財政預算案｜港交所將進行系統升級　技術上兼容T+1結算周期

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波今日於立法會宣讀新一份財政預算案，當中談及有關香港資本市場發展。他指出會繼續改革交易機制。港交所會在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，並進行系統升級，以確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期，為縮短結算周期作好準備。



他又表示在今年中實施下調最低上落價位的基礎上，港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度（即俗稱「手數」制）提出建議，讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質和投資需求，便利交易及提升效率。政府亦已向立法會提交落實無紙證券市場制度的附屬法例。證監會和港交所正與業界密切協作，進行系統升級和技術準備，期望在明年初實施。

他指出為滿足投資者風險管理的需要，證監會將就增加主要指數衍生工具持倉限額的建議諮詢市場，在維護金融安全的前提下增加投資者使用工具的彈性。為配合最新經濟趨勢和企業需求，會審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制。