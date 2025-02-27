嗶哩嗶哩(9626)透過AI生成內容　可增加用戶的黏貼性｜彭偉新

嗶哩嗶哩－W是一個面向年輕世代的綜合在線娛樂平台，提供動畫、遊戲、直播及社交互動內容。其業務模式結合用戶生成內容與專業內容，吸引大量年輕用戶。平台的用戶基礎穩固，2024年的總用戶人數達3.4億，而日均活躍用戶人數增至1.03億，且用戶的平均每日使用時長為99分鐘。集團的廣告及遊戲收入持續增長，2024年廣告收入增長可達28%。隨著熱門遊戲的推出及AI技術的應用，預期將提升集團的毛利率與營業利潤，以實現40-45%的毛利率及15-20%的營業利潤率，並進一步增加集團用戶的黏著性及增長潛力。



現時行業的競爭激烈，主要競爭者包括其他視頻平台及社交媒體，特別是短視頻平台如抖音。加上現時平台的營運成本上升，主要受內容創作及技術升級的驅動，因此，集團將加大在AI技術的應用，部分成本有望得到優化，進一步節省成本及提升毛利率。預期2025年集團的整體業績將繼續改善，隨著廣告和遊戲業務的持續增長，嗶哩嗶哩的總收入預計可達29.75億元人民幣。AI技術的應用預期能進一步提高業務效率，並幫助公司實現盈利，扭轉過去集團未能持續錄得盈利的問題。

嗶哩嗶哩昨日以173.2港元收市，全日上升9港元或5.48%。集團過去5年的平均Beta值為0.81，系統性風險低於大市。52周最高位曾見238.8港元，而最低位則曾見75.6港元，股價於過去52周累計上升111.19%。股價表現跑贏同期恒生指數，以現價173.2港元計，嗶哩嗶哩－W的股價較50天線高出20.9%，另外，現價亦較200天線高出25.26%。短期走勢跑贏自身的中、長線走勢，反映上升動力強勁，有助股價進一步向好。

嗶哩嗶哩－Ｗ(09626)於去年9月27日至今年2月26日期間的資金流狀況。（圖１）

嗶哩嗶哩自去年9月27日至今年2月26日期間的股價共錄得2.79%的升幅，期間共錄得57.36億港元的資金流入，當中大戶佔52.12億港元，而散戶則為5.24億港元（見圖1）。大戶投資者的資金流與散戶資金流的比率為9.9:1，反映大戶投資者非常看好嗶哩嗶哩的前景而持續在市場買入股份。期間，大戶投資者的持倉比率最高曾升至12.06%；而最低則跌至-4.82%，截至2月26日為6.92%，反映大戶資金流動力正在改善中，有助股價進一步上升。

嗶哩嗶哩股價於去年2月曾跌至68.05港元的低位後，隨著9天RSI由低位反彈並重返30以上水平，股價持續上升，並在突破各主要移動平均線的阻力後，最高曾達到去年10月2日的高位238.8港元。股價一度回調，跌穿20天線和50天線，低位返回122.0港元後，近日股價逐步反彈，已收復了10天線和50天線的阻力，股價升至上周180.30港元的高位。預期股價仍然未見頂，有望先行收復自去年10月高位開始形成的跌浪總跌幅61.8%作為反彈目標。投資者可以在170港元水平買入，上望200港元，暫時將20天線152.20港元作為主要支持，只要未失守該水平可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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