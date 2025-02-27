淘寶香港推「退貨寶」　首重1公斤退貨免運費　3月新季優惠速睇

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站表示，續推優惠服務，在香港推出「退貨寶」，現時，用戶購買帶有「支持香港退貨」及「退貨寶」標籤的商品後如通過菜鳥驛站退貨，就可享首重1公斤退貨運費減免，即16元（人民幣，下同）的減免。



3月恢復順豐上門派件服務

此外，從3月起，淘寶香港站將恢復順豐上門派件服務，為用戶提供官方物流以外的另一選擇！在購物時，用戶只要點選「順豐集運」作為配送方式，並於商品送抵集運倉後進行合單，包裹最快會於翌日送達。

3月3日晚啟動煥新季 服飾家居類每買滿200減30元

公司續指，即將步入「煥新季」，今日（27日）晚8點開始預售，自3月3日晚8點晚上8:00開始正式銷售，至3月8日晚上11:59結束。由即時至3月1日晚上11:59，服飾及家居類產品，率先提供每買滿200元減30元優惠。

此外，今次還有85折或更高的折扣優惠、淘寶官方Facebook優惠碼、中文端新用戶可獲得50元特別優惠等。淘寶香港近期還推出了英文版app頁面，在「我的淘寶」中將語言設置為英語，即可通過英文介面完成瀏覽產品詳情、下單、聯絡平台客戶服務員。