財政預算案2025｜兩小時宣讀眾生相 民建聯何俊賢趁機沽阿里巴巴
撰文：何夏怡
出版：更新：
【財政預算案 2025 / 預算案 / 財政預算案懶人包/財赤/公務員/凍薪/印花稅】財政司司長陳茂波今日（26日）到立法會宣讀新一份財政預算案，歷時2小時6分鐘，期間只喝了兩次水，全程無清喉嚨。
兩個多小時的預算案宣讀過程，各立法會議員精神狀態較佳，基本無打瞌睡，不過都有人趁機處理個人事務。
民建聯立法會議員何俊賢多次查看社交媒體，兩度查看股市，尤其關注阿里巴巴集團（9988），留在賣出的版面，未知是否有意沽出。
阿里巴巴集團（9988）股價今年以來持續攀升，今天早上一度急升逾6%，難怪何俊賢要忙裏偷閒多加留意。
身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀戴墨鏡出場，席間不忘搽護手霜和擦拭手機屏幕。
財政預算案｜即日起向人才及資本投資者入境計劃 收600元申請費財政預算案2025︱綜援、生果金、長生津等出半糧 退稅上限$1500財政預算案2025｜美聯午後抽升逾7% 400萬以下樓印花稅僅收100元財政預算案2025｜新財年不推商業地 陳茂波考慮改劃作住宅用途財政預算案｜2025/26財年擬發債1500億元 料全年財赤670億元預算案2025｜政府邀馬會研籃球博彩 網民倡設這博彩：救香港球市