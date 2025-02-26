財政預算案2025｜兩小時宣讀眾生相　民建聯何俊賢趁機沽阿里巴巴

【財政預算案 2025 / 預算案 / 財政預算案懶人包/財赤/公務員/凍薪/印花稅】財政司司長陳茂波今日（26日）到立法會宣讀新一份財政預算案，歷時2小時6分鐘，期間只喝了兩次水，全程無清喉嚨。



財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案，在開頭已明言今年度繼續錄得較大赤字。（梁鵬威攝)

財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案，在開頭已明言今年度繼續錄得較大赤字。（梁鵬威攝)

兩個多小時的預算案宣讀過程，各立法會議員精神狀態較佳，基本無打瞌睡，不過都有人趁機處理個人事務。

2月26日，財政預算案在立法會會議上發表。（梁鵬威攝)

財政預算案宣讀期間，圖為民建聯立法會議員何俊賢。（梁鵬威攝)

民建聯立法會議員何俊賢多次查看社交媒體，兩度查看股市，尤其關注阿里巴巴集團（9988），留在賣出的版面，未知是否有意沽出。

財政預算案宣讀期間，民建聯立法會議員何俊賢多次瀏覽社交平台。（梁鵬威攝)

阿里巴巴集團（9988）股價今年以來持續攀升，今天早上一度急升逾6%，難怪何俊賢要忙裏偷閒多加留意。

財政預算案宣讀期間，民建聯立法會議員何俊賢趁機看股市，留在沽阿里巴巴的版面。（梁鵬威攝)

財政預算案在立法會宣讀，新民黨主席葉劉淑儀戴墨鏡出場。（梁鵬威攝)

身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀戴墨鏡出場，席間不忘搽護手霜和擦拭手機屏幕。

財政預算案在立法會宣讀，新民黨主席葉劉淑儀出席。（梁鵬威攝)