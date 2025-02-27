新地中期基礎溢利按年增17%　派息95仙　稱對中港長遠前景具信心

新地（0016）公布截至去年12月底止中期業績，股東應佔溢利按年減少17.7%至75.23億元，撇除投資物業公平值變動影響後，可撥歸公司股東基礎溢利為104.63億元，按年增加17.48%。中期息95仙。



上半年合約物業銷售額255億元

公司指出按所佔權益計算，期內錄得合約物業銷售額255億元，物業銷售溢利為25.06億元。租金收入為122.8億元，按年跌1%，淨租金收入為90.04億元，按年跌3%。

新地又指出截至去年12月底，在香港土地儲備5,690萬平方呎，當中3,760萬平方呎為已落成物業，絕大部份用於出租及長線投資。餘下部份中，有1,290萬平方呎為可供出售的發展中住宅。

新地望席郭炳聯。（資料圖片）

香港物業尚待合約銷售額304億元

截至去年底，新地在香港物業銷售的尚未入帳合約銷售額為304億元，預料當中202億元會在現財政年度下半年確認入帳。

內地務方面，新地指出尚未入帳合約銷售額為125億元人民幣，當中78億元人民幣會在財政年度下半年入帳。

財政狀況方面，新地指出一直審慎管理財務，這份堅持對克服潛在經濟逆境至為關鍵。嚴謹的現金流管理措施，以及維持穩定的經常性收入，有效提高在不明朗環境下發揮韌性。截至去年底，集團的負債比率降至17.8%，利息覆蓋率維持在5倍的。

新地啟德天璽．海。（蔡偉南攝）

未來10個月在港推啟德天璽•海等項目

公司表示，在未來10個月在香港推售的物業項目包括推售的主要項目有啟德天璽•海和天璽•天的第2期、西沙項目的第1期 SIERRA SEA和屯門NOVO LAND第3A期，以及毗鄰在建中的港鐵古洞站的住宅項目第1期。

收租物業方面，公司指出在未來2﹑3年，多個位處香港的新投資物業將會落成，為集團帶來新的經常性收入來源。觀塘The Millennity的基座商場將自2025年第2季起分期開業，毗鄰港鐵啟德站的天璽•天Mall則計劃在今年下半年起開業。坐落高鐵西九龍總站上蓋的 IGC寫字樓將於明年開始交付租戶。

新地主席郭炳聯於業績報告內指出，在中央政府的大力支持下，香港將進一步發揮「一國兩制」的獨特優勢，在持續的經濟轉型中適變求變，克服各種挑戰。低稅率、健全的普通法制度、資金進出自由、行之有效的聯繫匯率制度和高適應能力，已為香港集聚國際高端人才奠下穩健的根基，同時有助鞏固其作為國際金融、貿易和航運中心的地位。集團對內地和香港的長遠前景充滿信心，將秉承「以心建家」的信念，繼續發展地標項目和以居民生活質素為依歸的可持續社區。