財政預算案2025｜下調住宅印花稅 新地雷霆：有助刺激細價樓交投
撰文：黃祐樺
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【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》。新地副董事總經理雷霆表示，近月一二手成交均以細銀碼單位為主，政府調整印花稅門檻將更有助刺激細價樓交投。集團現時推售的YOHO WEST PARKSIDE除了用家受惠之外亦對投資客更為吸引。
新制印花稅減少99.8%、最高節省59900蚊
對比目前印花稅制度，樓價400萬元的住宅單位，其稅率為1.5%，稅款為6萬元，反映同一樓價的單位，最新印花稅大幅降低99.8%。
參考過往樓價352.824萬至450萬元或以下的住宅單位，稅款需繳付1.5%。而新政策將相關稅款放寬，將樓價400萬元或以下的住宅單位，由原來的1.5%稅率大減至只需付100元印花稅。若以樓價400萬元的住宅單位為例，舊制所涉稅款為6萬元，而新制則僅為100元，減少99.8%或59,900元。
事實上，2023年2月的財政預算案，當時政府調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，當時樓價300萬元或以下的住宅單位，由原來4.5萬元大減至只需付100元印花稅。
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