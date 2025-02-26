新地上月6.06億奪大圍美田路地皮　較次標高出2500萬　險勝4.3%

新鴻基地産（0016）於1月以6.06億元投得大圍美田路住宅用地，地盤面積約為38,750平方呎，最高樓面面積為193,752平方呎，每呎樓面地價約3,128元。地政總署今日（25日）公布標書投標金額，第二名入標價為5.81億元，即新地出價較其高出2,500萬元，險勝約4.3%。



較第二名高出2500萬

項目當日共截收六份標書， 競投財團包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、建灝地產、 中海外（0688），另有1份為不知名財團。項目最終由新地以6.06億元奪得，每呎樓面地價約3,128元。

地政總署最新公布的資料顯示，其餘5家落選標書的金額為2.49億至5.81億元不等，即新地中標價6.06億元較第二名高出2,500萬元，約4.3%。

創賣地表同區9年新低

參考去年7月同樣由新地以6.19億奪元沙田小瀝源住宅地，當時每呎地價3,952元，以及華懋在去年10月以10.21億元以沙田圍路住宅地，當時每呎地價3,357元。

換言之，今次大圍美田路住宅地的地價較去年上述同區兩幅住宅地分別下跌及20.9%及6.8%。同時創沙田賣地表住宅地樓面呎價9年新低。