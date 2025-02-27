新地潭尾建擬建36幢分層涉9940伙　規劃署不反對　料城規會開綠燈

政府加快北都建設發展，新地（0016）曾借予政府用作潭尾方艙醫院的元朗潭尾地皮，連同周邊地皮一併早年向城規會申請作綜合發展項目，擬興建36幢分層住宅，提供多達9,940伙。最新獲規劃署原則上不反對，城規會將於周五 （28日）審議，有望獲「開綠燈」通過。



擬建36幢涉9940伙住宅 規模媲美沙田第一城

上述項目細分南面及北面發展，位於未來港鐵北環線凹頭站與牛潭尾站中間，距離凹頭站較近，步程約10分鐘，地盤面積達約211萬平方呎，當中落成後住宅樓面多達400萬平方呎，涉及36幢樓高10至29層的分層住宅大廈，提供9,940伙，規模媲美約1.06萬伙的沙田第一城。粗略估計平均每伙面積約400平方呎，預計整個項目可容納25,850人。

細分南、北面發展 設社群設施及濕地修復區

當中北面發展方案主要牽涉前方艙醫院用地，地盤面積約125.1萬平方呎，包括25.7萬平方呎政府土地，可建總樓面約275.2萬平方呎，擬建25幢10至29層的樓宇，提供6,825伙。另外有3幢如長者鄰舍中心、安老院、長者日間護理中心、幼兒中心等的一系列社群設施，以及2幢會所。同時，亦有涉約逾30萬平方呎的濕地修復區。

南面發展方案為冠珍醬園廠房及貨倉等用地位置，地盤面積約87.8萬平方呎，包括16.9萬平方呎政府土地，可建總樓面約124.8萬平方呎，共涉及3,115伙約11幢14層至29層商住宅大樓