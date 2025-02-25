新地YOHO WEST PARKSIDE首批105伙　入場303萬　最低呎價1萬有找

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第二期YOHO WEST PARKSIDE，今日（25日）公布首張價單提供105伙，折實平均呎價10,868元，戶型涵蓋一房至三房，入場價302.5萬起，呎價由9,670元起。



今次YOHO WEST PARKSIDE首張價單折實平均呎價較2023年11月推出的YOHO WEST第一期折實均價10,888元相若。項目亦將於明日向公眾開放示範單位，本周四接收認購登記，最快下周開售。



首批105伙 涵蓋一房至三房

新地副董事總經理雷霆表示，首批提供105伙，戶型涵蓋一房至三房，包括14伙一房、65伙兩房及26伙三房，實用面積303至679平方呎。

價單定價為331.2萬至1,141萬元，呎價10,604元至17,389起。扣除最高5%折扣及180天付款計劃4%現金回贈後，折實售價由302.5萬元至1,040.7萬元，呎價9,670元至15,858元起。

提早成交最多有4%現金回贈

新地代理總經理胡致遠表示，因考慮到息口環境，是次價單僅提供一個建期付款計劃，當中設有180天及360天的提早成交優惠，若買家選擇提早成交最高可額外享4%現金回贈。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理總經理胡致遠（右）

入場一房302.5萬起

當中入場單位1A座5樓A6室，實用面積303呎，折實售價302.5萬，呎價9,983元。最低呎價單位為1A樓5樓A7室，實用面積411平方呎，兩房間隔，售價397.4萬元，呎價9,670元。

新地雷霆：之後具有加價空間

新地副董事總經理雷霆表示，是次開價與第一期單位相若，並形容定價為「超級性價比」。對於後市，他指近期租務及股票市場暢旺，其他新盤銷情亦理想，相信今年市場上租轉買的個案會增加，對市場有信心，因此項目之後亦具有加價空間。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理總經理胡致遠（右）

YOHO WEST第一期折實均價10888元

參考YOHO WEST第一期於2023年11月推出，首張價單280伙，折實均價10,888元，入場開放式295平方呎，折實售價299.9萬元。

另外屯門Novo Land第2A期於2023年5月推出，首張價單186伙，折實均價13598元，入場開放式245平方呎，折實售價334.7萬元。其次為2022年10月推出的Park Yoho Bologna，位處元朗錦田北，首張價單50伙，折實均價13,088元，入場開放式279平方呎，折實售價390.8萬元。

而位處天水圍北的Wetland Season系列為2022年去年9月推出Wetland Season Bay第三期，首張價單78伙，折實均價14,186元，入場一房334平方呎，折實售價496.8萬元。同屬系列中的Wetland Season Park第三期則於2020年9月推出，首張價單65伙，折實均價12,968元，入場一房316平方呎，折實售價413.3萬元。

↓↓第1A座36樓A8室示範單位↓↓

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由1座住宅大樓組成共525伙

項目第二期由1座樓高46層住宅大樓組成，共525伙。標準分層戶佔項目整體單位約96.6%，共設有8種戶型，開放式廚房單位涵蓋一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房套間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房及三房套連工作間間隔。至於，餘下約3.4％為特色戶。