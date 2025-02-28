財政預算案｜標普指若政府財赤持續　將削評級支持

財政司司長陳茂波於周三（26日）公布的財政預算案。預算案內預測在2025/26年度撇除發債淨額後，錄得逾1,628億元赤字。同時指出從2025/26年度財政年度起的5年，每年發債規模介乎1,500億元至1,950億元。信用評級機構標準普爾發表報告，指出財政預算案對香港信貸評級不會有即時影響，惟預期政府流動資產對GDP比率於2025/26年末跌至27%，若有關比率持續下降會對香港評級關鍵支持消失，增加評級下降風險。



標普去年5月予香港長期信用評級為「AA+」，評級展望為「穩定」，當時標普預期政府流動資產與GDP比率於2025/26年度仍有33.9%。標普又預期2025/26年度赤字與GDP比率為5%，較2024/25年度收窄1.2個百分點，惟赤字持續將削弱財政狀況對信用評級的支持。

指政府負債對GDP比率處低水平

標普又指出若政府來自土地收入並無明顯復蘇，政府難再增加財政儲備。惟政府預期在2026/27年度經常帳目恢復盈餘，以及資本支出不會增加，因此預料巨額赤字長期持續風險不大，扭轉財政衝緩消耗，有助維持標普對目前香港信用評級。

此外標普亦指出，與其他類似信用評級地區相比，香港政府債券對GDP比率處於最低水平。政府於財政預算案內指出，至2029/30年度，政府債務對GDP比率維持在12%至16.5%。