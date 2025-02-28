MPF｜上季以永久離港為由申索提取強積金6600宗　金額15.7億元

積金局今日（28日）公布截至去年12月底的《強制性公積金計劃統計摘要》，指出截至去年12月底的季度內共有6,600宗以永久離港為由申索提取強積金，按年減少8.3%，涉及金額為15.72億元，按年減少6.9%。若與去年9月底止季度相比，申索宗數減少13.2%，申索金額減少13.4%。



積金局又指出，上季以退休為由申索提取強積金宗數為41,800宗，按年增加10%，涉及金額為56.79億元，按年增加26.4%。另有以7,300宗申索是以提早退休為由，按年增加12.3%，涉及金額按年增加28.73%。

強積金總資產增至12900億元

積金局亦指出截至去年12月底，強積金總資產值約為12,900億元，較十年前增加128%。

當局又指出，自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近8成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為4.3%及4.0%，高於同期的年率化通脹率1.8%。

當局表示截至去年12月底，347萬個強積金帳戶有投資於DIS基金，佔全部1,123萬個強積金帳戶3成；有關投資總資產值為1,346億元，佔強積金總資產值1成 。

積金局指出，在2017年4月1日推出的DIS截至2024年12月底，其核心累積基金及65歲後基金分別錄得6.0%及2.0%的平均年率化淨回報 , 較同期1. 8%的年率化通脹率為高 。

此外截至去年12月底，強積金可扣稅自願性供款（TVC）帳戶數目共有8萬個，按年上升12%。 自TVC於2019年4月實施以來，相關戶口的累計供款總額為116億元 。