消息指，積金局計劃提高強積金供款入息上、下限，上限增至3.3萬元，下限增至1.01萬元，預料勞資雙方每月最多供多150元。資方要求凍結強積金供款上下限，擔心經濟不景下僱主負擔「百上加斤」。勞工界相信可以減低基層工人供款負擔，惟批加幅保守，倡上限增至4.8萬元。



消息指，積金局計劃提高強積金供款入息上、下限，上限增至3.3萬元，下限增至1.01萬元，預料勞資雙方每月最多供多150元。（資料圖片）

消息：強積金供款入息上下限擬加三千元

勞資每月最多供多150元

消息指，積金局昨天（22日）就提高約十二年沒變的強積金供款入息上下限，諮詢勞工顧問委員會。局方建議強積金供款入息上限由30,000元增至33,000元，下限由7,100元增至10,100元，勞資每月供款上限由1500元增至1650元，即每月最多供多150元。如新安排獲採納，意味月入少於10,100元的僱員不須供款，只有僱主供款5%。

施榮懷。（蘇煒然攝）

資方憂經濟差「百上加斤」 促凍結上下限

勞顧會資方委員施榮懷接受《香港01》訪問時表示，當年調整強積金供款入息上、下限水平時，資方沒考慮過取消強積金對沖，加上現時經濟不景，提高上下限只會令僱主負擔「百上加斤」，質疑今次調整沒有理據，「檢討可以唔加唔減，加嘅理據喺邊呢？點解係三千呢？唔係三百呢？」

他說當局未交代實施新安排後，全港僱主總開支上升多少，以及上限增至3.3萬元的理由，促請考慮經濟大環境狀況，以及對香港競爭力的影響後，採納資方建議凍結上下限維持不變，「百上加兩都係加咗，經濟環境咁差點解要加呢？」

譚金蓮。（片段截圖）

勞方盼減基層工人供款負擔 惟加幅保守

勞顧會勞方委員譚金蓮認為強積金供款入息上、下限各加3000元不理想，形容是「非常溫和、好保守」，建議上限增至4.8萬元，而下限則可維持1.01萬元。她解釋新措施2026年才實施，對未來一年多的香港經濟有信心，「唔會差成咁呀，GDP都係正數，（上、下限）唔應該加得咁低，更加唔應該凍結。」

不過，她相信提高供款入息上限後，對基層低技術工人有正面影響，「清潔、保安員都一萬頭啦，提高下限令到佢哋減才供款負擔」，形容此時此刻提高下限水平只是「追落後」，而非超前部署。

根據規定，積金局敲定強積金供款入息上下限水平後，會向政府交報告，並需立法會審議。