姚志勝：新興產業需地產業支持　倡容許用強積金買樓穩樓市振經濟

全國政協常委姚志勝今日（4日）在報章撰文，指香港提振經濟的首要工作，是穩定樓市。他指中央期望本港發展新興產業、創造新動能，這需要地產業的支持，因為本港大型發展項目，多是直接或間接依靠地產業累積的財力支撐。



姚志勝指，本港樓市現時最需要去庫存，並提出4項建議，其中包括讓政府參考新加坡做法，容許市民用強積金置業。



姚志勝（中國和平統一促進會圖片）

發展新興產業需地產業支持？

姚志勝認為，樓市不景、負資產大升，讓市民無心情消費，縮減了內需市場。他續指樓市與政府財赤息息相關，樓市持續不景，發展商投地無心無力，導致多幅土地流標，政府賣地收入銳減，其他相關收益也大幅收縮，導致財赤問題急劇惡化。

工商界一直以房產作抵押向銀行貸款，樓市下跌打擊工商界融資能力……樓市不回穩，工商界對於投資大型項目難免是心有餘而力不足，這勢必影響香港經濟發展。 全國政協常委姚志勝

他指，中央要求香港發展新興產業、增加新動能，確實是香港應該努力的方向，但香港經濟的多元化發展需地產業支持。姚志勝認為，本港大型發展項目，多是直接或間接依靠地產業累積的財力支撐。北都新田科技城的新產業發展，也是直接以地產開發為財政依託。他形容穩定樓市與發展新興產業的關係，「並非互相排斥，而是相互扶持、相互帶動」。

姚志勝說，本港樓市現在最大問題是存量過大，政府需盡快採取針對性的措施，引入需求「去庫存」。（資料圖片）

倡容許用強積金置業

姚志勝說，本港樓市現在最大問題是存量過大，政府需盡快採取針對性的措施，引入需求「去庫存」。

他提出4點建議：一是優化新資本投資者入境計劃，下調住宅物業成交價5000萬元的門檻，並提高房地產投資計入總投資1000萬元的上限。二是為高才通計劃等外來人才，提供較寬鬆按揭支援。三是參考新加坡做法，容許以強積金作置業之用，幫助有意買樓的市民趁當前樓市調整機會「上車」。四是由政府出資，以相對較低價格購買發展商急於套現的整棟住宅。

姚志勝認為香港有望成為千萬人口城市。（盧翊銘攝）

指港有望成為千萬人口城市

姚志勝指出，房地產業面臨較大困難，但不等於會走向衰落。他一方面認為香港存在龐大的改善住屋需求，又認為香港有望成為千萬人口城市，隨之帶來持續走高的住房需求。「大都會城市的人口增長不會受制於出生率高低，東京、首爾、深圳的繁華已提供了例證。」

他指，在全球貨幣大量超發、持續貶值的大環境，香港房產作為資金「蓄水池」和財富錨定物的保值功能，會持續受重視。