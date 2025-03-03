渣打禤惠儀料今年貸款業務能增低單位數　財富管理業務續增聘人手

渣打香港去年收入及盈利連續第二年創新高，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，今年以來業務勢頭有所保持，對於今年前景持審慎樂觀態度，希望收入及盈利能夠再創新高，動力相信來源自連結東盟及中東市場業務，及金融市場業務等，而財富管理業務方面，也將繼增聘人手及新增跨境理財中心。



禤惠儀預計，今年貸款業務能增低單位數，而財富管理業務將繼續增聘人手。（資料圖片）

望收入及盈利今年能再創新高

禤惠儀表示，在整體人手方面，過去兩年並沒有太大變化，維持在約逾6,000人，該行有繼續提升系統自動化，並優化資源投放在前線人員方面，今年來流失率維持低位。

息口及利息收入業務方面，她預計，息口將在高位維持較長一段時間，但較去年已低80至100點子，今年料美國僅減息兩次。本港樓市已見活躍，租金高企及息口較低已吸引人入市，希望今年貸款業務錄得低單位數增長，表現佳於去年。

「走出去」客戶多來自新經濟行業

她又指出，近期股市也有所好轉，客人取態較為積極，包括在推動業務多元化方面，會利用香港作為「走出去」及IPO 上市平台。而近期組織前往中東的考察團，也告爆滿。

禤惠儀表示，內地及本地「走出去」客戶多來自於新經濟行業及電商平台。(Getty Images)

禤惠儀表示，這些客戶有內地及本地客，而「走出去」客戶多來自於新經濟行業及電商平台，前者包括先進製造業、生物製藥、潔淨能源或電動車、電商、智慧物流，以及資訊媒體和通訊業，主要出於地緣政治、關稅及成本等因素考慮，傾向選擇東南亞中的印尼、馬來西亞及越南，而中東則會主要選擇阿聯酋及沙地，分別看準金融及基建方面的機遇。

今年計劃在本港開設第六家跨境理財中心

財富管理業務方面，禤惠儀表示，集團目標為未來5年新增資金淨流入達2,000億美元，並增聘前線客戶經理50%，香港方面也會繼續增聘人手，去年已增聘逾百人。同時，今年計劃在本港開設第六家跨境理財中心，大灣區包括廣州及深圳等地，也想去探討是否增設。去年財富方案業務錄得雙位數字增長，富裕客戶包括內地及本地客均有增長，整體增幅有9%，而淨新資金流入增幅達64%。

數字銀行MOX bank 業務方面，預計大額投資期已過，但仍會繼續投放資源，預計明年能夠錄得盈利。