豐盛生活服務(0331)股息續高企　或吸引收息投資者買入｜彭偉新

豐盛生活服務是一家多元化的生活服務集團，主要業務包括物業及設施管理、城市基本服務和機電工程。該集團為客戶提供一站式專業服務，涵蓋公共基建、教育設施、娛樂及交通等多個領域。集團在過去多年透過多項併購，成功降低對單一業務的依賴，更可以穩定集團的整體增長。就短期來說，城市基本服務的增長受益於新簽合約，特別是清潔及除蟲服務的需求大幅上升；中期而言，隨著香港北部大都會和啟德發展區項目的推進，對清潔和技術支援的需求將持續增長；至於長期來看，香港住房供應增加和城市重建項目的發展，物業及設施管理服務將迎來更多大型項目的參與，均成為集團業務的主要增長動力。



豐盛生活服務於2025年上半年公布的業績顯示，儘管市場面臨挑戰，整體表現仍然穩健。截止2024年12月31日，公司錄得收入40.90億港元，較去年同期的41.15億港元輕微下降0.6%。毛利率提升至12.8%，顯示出物業及設施管理服務和機電工程業務的毛利改善。股東應佔溢利為2.416億港元，同比減少5.4%，主要原因是政府補助減少和機電工程服務的貢獻下降。然而，綜合生活服務板塊的強勁表現部分抵消了這一減少，該板塊的收入增長顯著。集團提出每股派息21.1港仙，派息比率為40%。截至2024年12月31日，現金及銀行結餘為6.224億港元，並保持淨負債比率為0%。

截止2024年12月31日，公司錄得收入40.90億港元，較去年同期的41.15億港元輕微下降0.6%。毛利率提升至12.8%。

豐盛生活服務上周五以 5.66 港元收市，全日上升 0.01 港元或 0.18%。集團過去5年的平均Beta值為 0.3，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.96 港元，而最低位則曾見 5.34港元，股價於過去52周累計下跌 0.35%，以現價 5.66 港元計，豐盛生活服務的股價較 50 天線高出 0.48%，另外，現價亦較 200 天線高出 0.55%，反映出股價仍然未處於估值過高的狀況。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 3.8 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 2.57 倍，估值有望可以稍作提升。

豐盛生活服務過去一年的派息比率為 40%，而集團今個財年已派發 0.424 港元的追蹤年股息，相等於 7. 5 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.42 元，相等於 7.47 厘的預測股息率，股息率仍然屬於較高的水平，因此，不排除部份主要以收息為主要目的的投資者會在現水平有興趣繼續吸納股份。投資者可以在5.60港元水平買入，短期可以上望2023年2月時高位6.30港元，只要股價未有失守5.50港元，可以繼續持有等股價逐步升上升至目標價6.30港元水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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