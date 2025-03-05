陽宅冇人做　陰宅新財路　滅赤破地獄｜刁佬

今年的財政預算案終於出爐，老實講並無驚喜，只希望不會帶來太大驚嚇。過去，香港依賴高地價政策為庫房帶來豐厚收入，但近年市場對商業及住宅的需求大幅減少，地價隨之下跌。再加上股市及樓市成交額萎縮，物業及股票交易印花稅收入減少，政府收入自然大幅縮水。面對財政壓力，開源節流成爲必然之舉。然而，香港經濟以服務業爲主，要增加服務業收入，首先需要有服務對象。隨著地緣政治日益複雜，香港作為中國連接國際的橋樑，經濟自然受到挑戰，生意確實大不如前。

在陽宅市場低迷的同時，另一邊廂，陰宅的需求卻日益迫切。孝子賢孫爲先人尋找陰宅卻困難重重。公眾及私人骨灰龕位供應有限，輪候時間漫長。根據政府2023年數據，公眾骨灰龕位每月約有1,700宗新申請，但平均輪候時間超過5年，部分熱門地點更需等待151個月。聽說近年甚至有人將先人骨灰安放於銀行保險箱。刁鳳的一位大學教授曾經說：「按中國傳統，逝世先人應入土為安。香港戾氣重，部分原因正是先人無處安放，形成負能量。」雖然政府近年推廣綠色殯葬，提倡將骨灰撒於紀念花園或指定水域，但這一創新概念尚未被主流接受。後人往往感嘆：生時辛苦，死後仍要漂泊。

這一問題，刁佬知，政府亦知。早於1997年前，政府已構思沙嶺超級殯葬城，選址新界北羅湖口岸附近的沙嶺，地理位置偏僻，當時作為殯葬城十分理想，原定2022年落成，以解決香港的殯葬需求。然而，從立法批准到撥款耗時漫長，2013年立法會批出撥款，開始土地平整工程。計劃趕不上大環境變化，沙嶺雖位於香港北部邊境，卻鄰近深港交界的羅湖商業區。土地平整工程開展後，深圳方面反對墳場建設。此外，屯門曾咀靈灰安置所亦於2020年底投入服務，每月提供約1,700個龕位供市民輪候。2021年，林鄭月娥宣布取消殯葬城計劃，只保留靈灰安置所。2023年，李家超進一步宣布未來公衆骨灰龕位供應充足，正式擱置沙嶺項目。

然而，公眾骨灰龕位雖能滿足部分需求，但整體陰宅的市場需求依然龐大。刁佬搵AI 查詢，發現私人骨灰龕位價格範圍極廣，市區或中型規模的基礎價位約5萬至20萬港元，偏遠地段則為3萬至8萬港元。而風水優越或景觀佳的「豪宅」龕位，價格更可高達50萬至500萬港元。陰宅雖然有價有市，但陰陽相隔，發展這一市場困難重重。一早知道自己屋企旁邊有個墳場好地地，要刁佬同意起一個新嘅骨灰龕喺屋企附近，坦白講真係唔想。

刁佬常言：「人做我唔做，殺出新血路。」既然北大人亦叫我哋大膽破局，政府財政困窘，陽宅市場冇人做，不如就破地獄，考慮陰宅新血路。現今仍有許多孝子賢孫希望為先人進行傳統土葬，但合法永久土葬地極為罕見，大部分為重用地。若市場有合法用地批出，價值難以估計，相信每塊以百萬港元作為底價拍賣，必定爭崩頭。土葬用地比車位更小，管理成本低，可輕易為政府减輕壓力，增加庫房收入。此外，亦可發展公私營合作骨灰龕，仿效居屋模式，以市場價六至七折出售，肯定超額認購。「明日大嶼」能否成事仍是未知數，但香港眾多離島中，選擇一個人跡罕至又與現有交通網絡相近的地點作為試點，對重視「入土為安」傳統的市民極具吸引力。

開源節流那有捷徑，睇馬斯克 (Elon Mask) 就知，不外乎問人攞錢同削减成本，但要達致皆大歡喜的結局，老實講真係唔多。既然政府需要資金，孝子需要土地，在當前的經濟環境下順水推舟，刁佬相信，以往難以解決的問題，亦可迎刃而解。華人對紅白二事向來捨得花錢，刁佬認為，重推合法永久土葬及公私營合作骨灰龕位，既能緩解市民需求，又能為政府補充庫房收入，正是人人Happy、各取所需的雙贏局面。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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