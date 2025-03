兩位知情人士稱,上個月離開摩根士丹利﹑並在美國商務部擔任高級職務的科技投資銀行家格蘭姆斯(Michael Grimes),有望領導特朗普宣佈成立的美國主權財富基金。



該基金由向外國徵收的關稅提供支持,目前的討論還處於早期階段,計劃可能會發生變化。

