摩通料美國經濟衰退機會率升溫　稱加徵關稅打擊企業及消費者信心

《彭博》報道，美國華爾街大行模型顯示美國經濟衰退風險上升。 其中摩根大通的模型顯示，市場隱含的經濟衰退概率在周二（4日）升至31%，高於11月底的17%。關鍵指標如五年期美債和基礎金屬，顯示經濟收縮可能性達一半。



摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou指，美國經濟活動數據趨軟，近周企業和消費者信心已經疲弱，對加拿大、墨西哥和中國生效的關稅進一步增加未來對企業和消費者信心造成更大打擊的風險。反過來引發對美國經濟衰退的擔憂。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

另一大行高盛的模型亦顯示，美國經濟衰退風險上升，從1月的14%增至23%。高盛資產配置研究主管Christian Mueller-Glissmann指出，最大變化出現在聯邦基金降息定價和收益率曲線上，往往表明潛在衰退風險。波幅指數（VIX）亦有所上升，該指數通常在衰退期間飆升，更多是一個同步指標。

此外英國劍橋大學皇后學院院長埃利安認為，美國經濟衰退的可能性為25%至30%，高於年初的10%。