摩通料美國經濟衰退機會率升溫　稱加徵關稅打擊企業及消費者信心

《彭博》報道,美國華爾街大行模型顯示美國經濟衰退風險上升。 其中摩根大通的模型顯示,市場隱含的經濟衰退概率在周二(4日)升至31%,高於11月底的17%。關鍵指標如五年期美債和基礎金屬,顯示經濟收縮可能性達一半。



摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou指,美國經濟活動數據趨軟,近周企業和消費者信心已經疲弱,對加拿大、墨西哥和中國生效的關稅進一步增加未來對企業和消費者信心造成更大打擊的風險。反過來引發對美國經濟衰退的擔憂。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)