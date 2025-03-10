摩通料美國第三季或加中國關稅至60%　GDP難達5%目標政策或有轉向

兩會召開中，美國總統特朗普加徵中國關稅至20%「贈興」，但中國政府仍提出今年GDP 增長5%目標。摩根大通中國首席經濟學家朱海斌表示，要達到此5%增長目標相信存在難度，該行預計今年中國GDP 增幅僅為4.3%，主要考慮到外部風險惡化，包括關稅挑戰。在悲觀場景下，今年第三季美國或將進一步加徵中國關稅20%，令今年累積加幅達40%，再加上原先已有的20%關稅，令整體關稅幅度高達60%。



朱海斌表示，中國要達到5%增長目標相信存在難度，主要考慮到外部風險惡化，包括關稅挑戰。在悲觀場景下，預計今年第三季美國將進一步加徵中國關稅20%。（資料圖片）

出口貢獻轉負拖累GDP僅增4.3%

朱海斌在接受《香港01》訪問時表示，不排除中國政府支持經濟政策將出現轉向，來應對美國關稅挑戰，包括主力在財政政策方面加力，除了提振內需，參考早年經驗，也有提升臨時赤字率，及加大特別國債發行。於此同時，人民幣料將出現溫和貶值，今年美元兌人民幣目標價為7.5。在最壞情況下，即美國僅針對中國大幅加徵關稅至60%，預計美元兌人民幣會上升至7.7至7.8，意味人民幣會有進一步貶值。

國家海關總署公布，以美元計價，今年首兩個月內地出口按年增長2.3%，大幅差過市場預期的5%，而進口更按年下跌8.4%。朱海斌表示，從拉動經濟三頭馬車來看，進出口對於經濟貢獻料將由去年的正1.5%，回落至今年的負0.2%，故此需要透過支持消費來彌補，料消費對經濟貢獻為2.7%，其餘1.8%來自於投資。

朱海斌表示，不排除中國政府支持經濟政策將出現轉向，來應對美國關稅挑戰，包括主力在財政政策方面加力，例如提振內需。（資料圖片）

最壞情況下人民幣或貶至7.7至7.8

兩會已提出措施支持內需，消費品以舊換新計劃的規模，按年倍增至3,000億元（人民幣，下同），加上鼓勵生育等補貼額度達到4,000至6,000億元，預計該規模有空間再提升。而對於兩會提出的城鄉居民基礎養老金及醫療保險提升的力度，朱海斌就表示較為失望。

他指出，內地政府未必會透過大規模「砸錢」（刺激政策）來應對關稅，因相關財政及貨幣政策空間會有限。今年預計會延續寬鬆貨幣政策，料先會降準再減息，降準全年幅度料為100基點，而減息就會有兩次幅度料共為30基點。不過，相較貨幣政策，預計財政政策，對支持經濟成效會更強。

內房投資今年料繼跌8至10%

內房市場方面，去年銷售及價格有明顯改善，但近期數據表現參差。朱海斌表示，受到基數等因素影響，預計今年下半年房地產銷售有望較上半年有所回穩，但房地產投資方面仍需時回穩，預計未來一兩年仍會有明顯下跌，今年跌幅料為8至10%。

朱海斌表示，內地房地產投資仍需時回穩，預計未來一兩年仍會有明顯下跌，今年跌幅料為8至10%。（新華社）

日前有市場消息稱，內地政府據悉考慮取消地方政府收購存量商品房的價格限制。朱海斌認為，此措施對於內房市場幫助不大，反而會令相關收購的收益率進一步受壓，令收購庫存更缺乏動力。該行建議政府推出財政收益率補貼，認為可加快收購，並屬於低成本高效益措施。

推動製造業及服務業「兩條腿走路」

在結經濟構性改革方面，朱海斌表示，政府會繼續支持民企，並推動製造業及服務業「兩條腿走路」，當中服務消費方面，會包括旅遊、冰雪、文化及娛樂等。隨著內地人均收入上升，對於專業服務包括醫療、健康及金融服務等需求有所提升，政策方面料會推動相關服務業的開發，包括引入海外競爭等。

對於近期國產DeepSeek模型及電影哪吒2的興起，朱海斌表示，這反映內地行業存在創新能力，但短期內新經濟佔GDP 比重，並不足以去彌補傳統內房行業對經濟的拖累，但例如人工智能若能保持增長勢頭，相信結構轉型是能夠帶動經濟回穩至中高速增長。