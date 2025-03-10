中美關稅戰激烈　經濟師降本港GDP增長預測　料連續第二年放緩

美國總統特朗普上任不足兩個月，即對中國及加拿大等地加徵關稅，當中對中國包括香港更加徵兩次，累積加幅達20%，中國也加徵部分美國農產品關稅來報復。《彭博》調查中值顯示，經濟學家下調對新加坡和香港今年下半年的增長預期，因為美國總統特朗普對中國出口商品加徵關稅行動增加了不確定性。



圖為2023年1月，新加坡的天際線。（Reuters）

下調對星港兩地下半年的增長預期

調查顯示，新加坡經濟增速第三和第四季度可能放緩至1.3%和1.6%。相比之下，前兩個季度的增長率估計分別為4.1%和3.9%，高於12月調查時分別為3.5%的預期。儘管分析師警告風險，但全年增長預期仍維持在2.6%不變。

星展銀行高級經濟學家Han Teng Chua表示，全年前景面臨很大的下行風險，尤其是特朗普執政下加征關稅和貿易政策的高度不確定性，可能導致地緣政治緊張局勢加劇。

香港經濟增速料接近官方預測區間的較低端

新加坡和香港通過大宗商品和貿易往來對中國內地經濟的敞口較大。調查顯示，經濟學家將香港今年最後兩個季度的經濟增長預期從之前的3.2%和3.1%，分別下調至2.6%和2.4%。前兩個季度的預測分別上調了近0.5個百分點，至1.7%和1.8%。

香港政府預計2025年經濟增長2%至3%，彭博經濟研究經濟學家Eric Zhu預計，經濟增速將接近官方預測區間的較低端，這將標誌著經濟增長連續第二年放緩，由於中國內地需求疲軟以及特朗普任內美中緊張局勢升級風險，經濟面臨的風險傾向於下行。