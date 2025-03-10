GDP增長5%目標難達？《人民日報》從3方面解釋　稱中國將迎難而上

今年全國兩會公布政府工作報告中，定下今年GDP增長目標為5%左右，但不少分析質疑要達致該目標存在難度，特別是還要面對外圍美國關稅挑戰。官方媒體《人民日報》刊登文章指出，對於今年為何定為「5%左右」，可從三個維度來理解該目標的作用。



需實施更加積極有為的宏觀政策

文章指出，一是導向作用，將有力引導各方理性看待中國經濟，形成良好預期。設定在「5%左右」是兼顧當前和長遠、國內和國外、需要和可能、有利條件和不利因素作出的科學判斷，體現對經濟長期向好前景的篤定。

二是牽引作用，將為實施宏觀政策提供「準星」和「錨點」。預期目標「牽引」著宏觀政策。2025年，內地經濟仍面臨不少困難挑戰。實現目標，需實施更加積極有為的宏觀政策。如財政政策要「更加積極」，加大財政支出強度，提高赤字率。又如貨幣政策要「適度寬鬆」，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長及價格總水平預期目標相匹配。錨定目標，協同發力，調動豐富的政策工具箱，宏觀調控的方向、力度、節奏會更「靠譜」，效果也會更給力。

三是激勵作用，將有效調動各方面幹事創業積極性。一方面，符合中國實際，符合經濟發展規律，實現起來有基礎、有條件、有能力。另一方面，實現目標也非輕而易舉。綜合研判、系統部署，今年政府工作報告已經給出攻堅克難再向前的路線圖和任務書。迎難而上，奮發有為，內地經濟的發展潛力將進一步釋放。