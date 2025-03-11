瑞銀：資金或流出美股　港股盤整科技股仍領軍　外資有序加倉

瑞銀集團中國全球市場主管房東明，分析兩會後大市行情指出，1月至今的行情，較去年第四季的情形，升勢更為穩健、可持續，尤其昨日（10日）的波動市況中，北水仍湧入296億元，創下紀錄，且儘管不似北水積極，外資也在「有序地加倉」。



他分析指，從估值、風險溢價、投資者倉位等角度，目前美股的估值及資本流入，都進入到相對「轉換」的角度，相信港股續有漲勢，但未必是「走直線」，而可能盤整。不過就資金輪動而言，目前仍多來自新興市場內部，如從印度、韓國進入香港。



港股外資多來自新興市場 美國資金於股債市輪動

對於港股本輪牛市，資金的引動功不可沒，房東明形容稱，過去的一個多月，海外的投資者已經開始參與中港股市，儘管還沒有境內的投資者這麼多，新興市場的主動管理基金，開始加倉中國。不過他也補充稱，目前新興市場對於中國的倉位配置，仍未達到「標配」的程度。

而歐美的長線資金，例如海外養老基金、與政府相關的機構等，房東明認為，這些資金審慎的主要原因，或為中美科技公司投資之間，存在的潛在限制。他引述稱，此前曾對海外800家大型機構的持倉調研，對中國市場的低配，仍處於歷史相對較高的位置。

對於美股近期巨震，他續解釋稱，目前美國的資金輪動，或在不同的資產類別之間，從股市進入債市等，例如可見美國長債利息下降。不過美國由於估值、風險溢價、投資者倉位等角度，資金可能從美股流出，因此更利好中港股市，但尚未見及顯著信號。

房東明表示，目前美國的資金輪動，或在不同的資產類別之間，例如從股市進入債市。（周令知攝）

科技股仍領軍 惟內地科企暫難取代「美股七雄」

談及港股近日的行情，房東明表示，相信本輪牛市更為穩健，不過未必是「走直線」，可能進行盤整。

本輪行情，在Deepseek的效應下，由龍頭科技股領軍。房東明認為，此種科技股領軍的趨勢不會改變，投資者的興趣仍集中於此，有別於去年底政策牛市下，由券商、內需股先行的格局，他認為本輪「板塊輪動，不會來得這麼快」。

有市場聲音，將本輪中國科技股的表現，比肩「美股七雄」，房東明認為，內地龍頭科企取代美股七雄，還時間尚早。他分析指，過去近4年時間內，美股七雄的股價翻倍；但從中國看來，大型科技股股價則跌減少一半，相當於差異更倍升，且目前投資者信心回暖才歷時幾個月，還需進一步觀察基本面的改善。

他指出，AI為科技公司帶來的企業盈利幾何，市場仍在爭議，但對於具有好的聯動性的互聯網公司，軟件、電商、消費等平台，具有大的用戶基礎，還是更有變現的能力和場景。

房東明認為，此種科技股領軍的趨勢短期不會改變，「板塊輪動，不會來得這麼快」。（資料圖片）

兩會目標符預期 A股動力更強

最後論及兩會定下的今年經濟發展目標，房東明認為符合預期，且更為積極務實，兼之以民營企業座談會、刺激消費內需、房地產企穩等因素，相信續利好中港股市，且由於A股此前走勢較平緩，A股的動力或較港股更強。

他續指，從廣義的財政支出看來，官方更側重於消費和需求，而非投資和供給，相信會利好手機產業鏈、家電等與內需消費關聯的股份。他相信，由於外圍關稅的風險不明，相信刺激政策也會加碼，幫助對沖風險。