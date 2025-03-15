長和擬賣港口的各種猜想 　大國博弈下認真你便輸？｜刁佬

自特朗普上任以來，不單止美國政局風起雲湧，遠在東方的香港亦馬上作出回應。日前長和﹙0001﹚發出內幕消息發公告，向貝萊德、美國投資管理公司Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited組成的財團，出售Hutchison Port Holdings S.a r.l.（「HPHS」）及Hutchison Port Group Holdings Limited（「HPGHL」）的全部股份，而這兩所公司則合共持有和記港口集團80%股權。

根據公告，雙方已就和記港口出售交易的基本條款達成原則性協議，並設下145日獨家磋商期。交易資產包括和記港口在23個國家內 43個港口中，經營的199個泊位，以及其管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統和資訊科技等，但不包括在中國內地、香港的港口。

另外BlackRock-TiL 財團亦與和記港口在Panama Ports Company, S.A.（「PPC」）90%的股權達成原則性協議，PPC擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克裡斯托瓦爾之港口。這兩個港口分別位於巴拿馬運河的東、西兩端，正好控制了運河的兩個入海口。任何船隻要通過巴拿馬運河，均無法繞過這兩個港口，可謂「咽喉中的咽喉」。根據公告，上述出售資產的企業價值 (100%) 達227.65億美元，假設淨債務50億美元，則資產的出售價值約為 177.65 億美元，而出售股份的價值將達142.12億美元。

長和系一直是香港的刁神，祂的交易總是不鳴則而，一鳴驚人，既低調亦具震撼力。此次交易消息一出，全港媒體的標題彷彿已預示交易完成，甚至有如「錢已到手」的感覺。就在長和公告前股價而言，長和的市值與此次交易金額（1,482 億港元）相若，若交易成功，長和幾乎可增加與市值相當的現金，顯示目前股價可能被低估。

貝萊德自 2021 年起成為長和的主要股東（持股超過 5%），顯然也有盤算，如果和記港口的業務真係值咁多錢，何不直接收購長和？如果只為招呼特朗普同志，直接收購巴拿馬港口可能更為划算，無需要買埋另外23個國家43個港口，及199個泊位，刁佬不材大膽推測，這批資產或許是交易談判的附加條件。

事實上，地緣政治的暗流早已湧動，今年一月特朗普成為第47任（現任）美國總統後，多次公開表示美國必須重新掌控巴拿馬運河。隨即，兩名律師向巴拿馬最高法院提訴，要求撤銷長和旗下巴拿馬港口公司經營運河港口的合約，並指該合約違憲。同時，彭博社也引述知情人士消息稱，特朗普政府希望消除中國在拉丁美洲的影響力，並對巴拿馬政府施壓，要求重新掌控運河，以免美國國家安全受到威脅。巴拿馬審計署也於 1 月宣佈，將對巴拿馬港口公司展開詳盡審查，以確保其遵守特許協議，並提交全面的收支報告。

此情此境刁佬只有一個猜想，就係李生及長和或許已意識到巴拿馬港口的遲早被侵侵夾走，為免捲入大國競爭、制裁風險、貿易戰等一大堆不穩定因素，港口生意雖然有利可圖，但在動盪的地緣政治局勢下，已成高風險國際級燙手山芋。此時出售，尚能落袋為安；若拖延至合約被撤銷，恐怕分文難取。

巴拿馬港口這類商家必爭的重地，在太平盛世出售必然有可觀溢價，估值亦難以估計。不過在政治壓力下，能用拳頭又點會畀錢，怎可能有好價。雙方都是交易高手，解決這一分歧唯有加鹽加醋，加入其他港口資產，連港口業務一齊打包交易。

按刁佬過去經驗，長和併購交易通常執行十分密實，刁貴神速之餘更嚴格保密，往往在交易完成後才對外公佈。提前披露內幕消息打開口牌的情況極為罕見。過去也有因提前公佈而告吹的案例，例如新加坡基金收購波老道的交易。

沒有詳細數據支持的前提下，刁佬無法評論和記港口如何值港幣1,500億。執筆當日，巴拿馬政府突然話對有關交易不知情，僅從媒體得知有關交易，並要求取得有關檔進行分析以保證公眾利益云云。可見單刁仲要過五關斬六將，一邊要巴拿馬政府審批，另一邊貝萊德公司亦向特朗普政府及國會匯報，更重要長和亦想對家幫佢一鋪清袋，用現金換走所有境外港口業務，總之多方角力。

刁佬有幸曾經參與長和系的交易，見識過高手嘅想法：用最少嘅錢買最多嘅資產，唔該仲要有盈利保證，可以嗎？唔得？冇問題，都係問吓啫？145日獨家期，大家互試底線，因此公眾見到張通告，其實只係單刁的談判開始，而未係有錢落袋。好似之前的字節跳動，至今都未賣成。總之呢一類政治相關嘅大國博弈，認真你便輸了。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。