工銀亞洲王志勇：港樓市難言是否已見底　CRE素質穩定不良率為零

工銀亞洲金融業務部總經理王志勇表示，今年1月底其部門貸款餘額較1月初增長3%，相較去年全年基本持平有所改善，2月貸款餘額環比也有增長，有信心今年貸款餘額增長3至6%，動力會來自於包括不同產業需求，例如會配合一帶一路政策支持基建， 並幫助出海東盟企業滿足在人工智能及科技方面的需求，而隨著地緣政治風險升溫，航運方面的需求也在增加，帶動造船及租賃等行業發展，同時還有來自新經濟行業的需求。



王志勇表示，今年1月底其部門貸款餘額較1月初增長3%，相較去年全年基本持平有所改善，2月貸款餘額環比也有增長，有信心今年貸款餘額增長3至6%。（資料圖片）

望今年全年貸款業務能錄得3至6%的增長

另外，隨著美國總統特朗普回朝，企業過去一年以來也有加快「走出去」步伐，包括在東南亞國家投資建廠，加大貿易結算量等，該趨勢屬於明顯。

王志勇表示，去年內地及香港經濟面臨較大挑戰，但今年以來有企業銷售有所改善，對於今年整體經濟情況會較為具備信心，而剛閉幕的兩會也有出台多項議案，相信之後會陸續落地相關措施。住建部提出了一些方案，能夠看到政府對於穩住樓市及股市的堅定決心。

本港樓市方面，目前房地產板塊受壓，但其實也在積極主動行動，包括因應市場情況銷售，穩定自身現金流等來克服困難時刻，不少舉措也在逐漸發揮作用。不過，對於目前樓價是否已處於谷底，則仍較難去判斷。

王志勇表示，香港商業房地產貸款目前沒有任何不良貸款，客戶主要為龍頭藍籌企業，貸款素質屬於穩定。（資料圖片）

香港商業地產客戶主要為龍頭大地產商

至於近期市場較為關注的香港商業房地產（CRE）貸款素質，他就稱，目前沒有任何不良貸款，客戶主要為龍頭藍籌企業，貸款素質屬於穩定。但至於相關貸款素質會否有惡化風險，他就坦言較難去判斷。

他指出，房地產行業核心是需要解決終端銷售問題，如果市民不買房，任何開發商都會面臨很大挑戰。而若果樓價能夠穩定住一段時間，對於開發商及購房者都有利，而若果這個穩定階段時間能夠延續得較長，也會吸引更多人入市買房，望能帶動樓價緩慢上升。

另外，為配合國家政策支持民營企業，工銀亞洲的母公司工商銀行計劃在未來3年為民企提供不少於6萬億元人民幣的貸款。王志勇表示，工銀亞洲將積極配合，支持香港本地中小企業發展。

自2023年起，工銀亞洲推出「結算信用貸」產品，透過分析中小企客戶的結算數據，為其提供融資安排，無需提交財務報表即可申請2年期以內的信用貸款。至今，該產品已為約100家企業發放逾8800萬港元貸款，未來計劃進一步擴大規模。