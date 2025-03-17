財赤凍薪｜保監金管局固定薪酬或凍結　惟證監會維持加薪2.1%

本港財赤持續，《財政預算案》提出政府在2025/26新一年度，包括全體公務員的所有行政機關人員凍結薪酬，積金局上周五（14日）率先披露來年度員工薪酬不作調整。據本地媒體報道稱，證監會早於2月初《財政預算案》前已向立法會提交文件，預期新一年度整體加薪2.1%，重申會維持原本加薪方案，為目前唯一表明加薪的金融監管機構。



保監局及金管局料固定薪酬較大機會將凍結

證監會發言人表示，該會提出整體加薪2.1%，當中已考慮最新薪酬數據及金融服務業的整體薪酬趨勢等因素，來年度證監會將不斷檢視市場情況及本身財政狀況，如有需要會再提出開源節流方案，該會也已調整及收緊員工的公幹飛行待遇。

證監會、保監局、積金局及會財局，均為依據相關條例成立的法定機構，金管局作為公營機構則是政府架構的一部分。消息透露，由財政司司長擔任主席的外滙基金諮詢委員會，將於下月初舉行會議，就金管局來年度薪酬調整議決。如無意外，該局固定薪酬很大機會凍結，惟按照表現釐定的浮動薪酬則有機會發放，情況與2021年度對上一次凍薪安排類近。

對於來年度是否很大機會凍薪，金管局發言人表示，年度薪酬調整由財政司司長聽取外滙基金諮詢委員會轄下的管治委員會意見後再作決定，會適時公布薪酬檢討結果。

積金局主席劉麥嘉軒上周五在立法會回應議員查詢稱，下年度該局財政預算沒有為調整員工薪酬作撥備，意味凍薪。發言人補充，有關預算已得到董事局同意並已呈交政府考慮。

保監局發言人表示，尚未決定來年員工薪酬調整，該局董事會將考慮最新情況另行商討。根據法例，該局的財政預算須經過財政司司長批准。