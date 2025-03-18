彭博︰內地正評估長和售巴拿馬業務交易　公司股價半日挫近4%

長和（0001）在月初宣布出售中港以外碼頭予美資基金貝萊德牽頭的財團。近日有報章刊登評論文章，並獲得港澳辦及中聯辦轉載。《彭博》引述知情人士報道，內地有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。最近已有跡象表明，北京方面對這家香港企業集團迫於美國壓力剝離巴拿馬業務不滿。同時行政長官李家超今日（18日）首度就事件開腔，指出政府一貫要求外國政府為本港企業提供公平公正環境，反對使用脅迫及打壓，及交易須符合法律及規則要求，特區政府會依法依規處理。



受到有關消息拖累，長和半日跌3.9%，報44.75元。

《彭博》引述知情人士報道，內地有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。最近已有跡象表明，北京方面對這家香港企業集團迫於美國壓力剝離巴拿馬業務不滿。

巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

市監局等機構研究有關交易

知情人士稱，包括國家市場監督管理總局在內，多個政府機構已按高層指示，研究這筆交易是否可能危及國家安全或違反反壟斷法規定。由於事未公開，知情人士不願具名。

鑒於這家李嘉誠旗下公司要出售的港口均不在中國內地和香港境內，目前尚不清楚中國可以用哪些方法來阻止交易。長和將向貝萊德公司牽頭的財團出售43個港口，並藉此獲得190億美元。美國總統特朗普已宣稱，這一交易代表美國收回巴拿馬運河。

知情人士稱，開展評估並不一定意味著之後會採取任何行動。不管是在中國還是其他地方，這種規模的交易通常都會引發監管層關注。

貝萊德發言人拒絕置評，長和沒有回覆關於中國展開評估的問題。中國國家市場監管總局和國務院港澳辦沒有立即回覆《彭博》置評請求。

長和總部長江中心。（資料圖片）

港澳辦轉載對交易評論文章

投資者此前對這筆出乎意料的港口出售交易多持讚許態度，因其不僅獲益頗豐，且可退出這項面臨日益嚴重的政治審查和貿易壁壘的業務。長和股價在交易公佈後上漲，因交易價值大致等於該公司原來的全部市值。

但現在，中國的不滿有可能讓該交易泡湯。港澳事務辦公室上周連續轉發了《大公報》的兩篇評論文章，抨擊長和此舉是「沒有腰骨的跪低」。

香港政界也發出了隱晦的批評聲音。曾在2012-2017年間擔任香港特首的梁振英周一在Facebook上發帖稱，沒有祖國的商人只會淪為沒有父母被人欺凌的孩子。梁振英現在是中國政協副主席，未點李嘉誠或長和的名，梁振英批評「有些香港商人誤信「商人無祖國」，以為一切「在商言商」」。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

李家超對交易有三點看法

儘管引發北京方面不滿，但李嘉誠的企業集團相對不受中國壓力的制約，因為長和只有12%的收入來自中國內地和香港的業務。其餘大部分來自歐洲、北美和澳洲。

另一方面，李家超在今日舉行行政會議前會見記者，稱他對事件有三點看法﹕「第一，是社會對事件有很多議論，反映社會對事件的關切，相關關切是值得重視重視。第二，是特區政府要求外國政府為企業提供公平公正的環境，我們反對在國際經貿關係中使用脅迫或施壓手段。第三，任何交易必須符合法律和規則的要求，特區會依法依規處理。」