長和擬售海外港口捱批　李家超：依法依規處理、無回應引用國安法

港澳辦和中聯辦先後轉載文章質疑，長和擬出售港口資產有否考慮國家利益，行政長官李家超今日（18日）出席行政會議前首次回應事件時稱，他對事件有三點看法，當中包括特區政府一貫要求外國政府為本港企業提供公平公正環境，反對使用脅迫和打壓，及交易必須符合法律和規則的要求，特區政府會依法依規處理。



長和公布的交易內容，並不涉及中國和本港港口資產。當被問及政府將如何依法依規處理相關交易，是否包括會引國安法時，他只重申其三點看法，未再作出解釋。記者再追特區政府將如何依法依規處理時，他也只是再重申政府會依法依規處理。



3月18日，行政長官李家超回應長和擬出售港口資產引發的爭議。（鄭子峰攝）

交易不涉中國和香港港口

長和（0001）於本月4日宣布向美資基金貝萊德牽頭的財團，出售包括位於巴拿馬運河兩端等多地非中港地區港口，作價億千億元。有外電報道長和及貝萊德的最高管理層均有參與談判，當中包括長和創辦人李嘉誠，以及其長子﹑長和主席李澤鉅。

美國國務院周三（2月5日）在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，美國船隻現在可以免費通過巴拿馬運河，每年可省下數百萬美元。（Reuters）

報道又指出貝萊德則由主席Larry Fink參與談判。財團成員之一﹑貝萊德旗下的GIP行政總裁Adebayo Ogunles以及買家之一的Til則由身兼MSC總裁的大股東家族成員Diego Aponte參與。。此外亦有報道指出，Larry Fink在進行交易前曾致電予白宮，反映貝萊德對交易高度重視。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾稱讚美資貝萊德（Blackrock）收購巴拿馬運河兩個港口的交易是本屆政府為美國「收回」（reclaiming）運河邁出的積極一步。

兩辦先後轉載質疑交易漠視國家利益的評論

而港澳辦和中聯辦近日先後轉載評論文章質疑，長和計劃出售巴拿馬運河兩端港口等資產並非「普通的商業行為」。文章並引述網民評論，質疑長和是「沒有腰骨的跪低」、唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人，又指網友這些情緒表達是完全可以理解。

李家超首度回應相關交易 無回應會否用國安法

今日的行政會議舉行前，被問及相關文章形容事件為「無腰骨的跪低」，類似長和的公司生意遍全球，又與香港經濟唇齒相依，公司如何面對政治風險？李家超首次就事件作出回應，稱他對事件有三點看法，第一，是社會對事件有很多議論，反映社會對事件的關切，相關關切是值得重視重視。

第二，是特區政府要求外國政府為企業提供公平公正的環境，我們反對在國際經貿關係中使用脅迫或施壓手段。

第三，任何交易必須符合法律和規則的要求，特區會依法依規處理。 行政長官李家超

當有英文傳媒再次提問他對交易的看法，及他以中文回應提問時所指的依法依規處理交易的具體做法，是否包括引用《港區國安法》？李家超也只是以英文重申其三點看法。當記者再追問何謂依法依規時，他則重申政府會依法依規處理。