李兆基逝世｜新地致深切慰問　稱多年來為公司提供無數寶貴意見

恒基系創辦人李兆基於周一（17日）離世，積閏享壽97歲。李兆基不單止創立恒基系，早年亦與郭得勝﹑馮景禧共同創辦新鴻基地產，並長年擔任公司副主席。新地發出新聞稿，表示懷著無比沉痛的心情，悼念李兆基辭世。



新地指出與李兆基淵源深厚，他不僅是新地創辦人兼前主席郭得勝的摯友，更是共同創立新鴻基地產的緊密夥伴，他們攜手奠定新地的穩固基石，開創香港地產業輝煌的新一頁。李兆基創立恒基兆業之後，雖然執掌新事業，但依然與新地保持密切合作，互敬互助，攜手推動香港的發展，打造了包括國際金融中心（IFC）在內的多個地標性項目，為這座城市增添無數璀璨篇章。

擔任新地副主席48年

新地表示，李兆基在繁忙的事業中，仍堅持擔任公司副主席一職超過48年，期間為新地的發展提供無數寶貴的意見。他的睿智卓見、高瞻遠矚和堅毅精神，一直為集團所尊崇並帶來許多啟發。

新地指出李兆基不僅是傑出的商界領袖和企業家，更是一位德高望重、愛國愛港的慈善家。其創立的李兆基基金多年來致力於幫助弱勢群體，並資助內地及本港的教育與公益事業，對社會的貢獻無可估量。他的仁心善行，惠澤無數，影響深遠。

向李兆基家人致慰問

新地指出，如今，李兆基福壽全歸，失去了一位值得尊敬的典範人物。但他高尚的品德、無私的精神和對香港社會的深遠影響，將永遠銘刻在人心。

新地謹向李兆基的家人致以最深切的慰問，衷心希望他們節哀順變，也願李兆基安息。