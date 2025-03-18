「四叔」李兆基告別香江　叱咤風雲慧眼識香港

恒基兆業創辦人李兆基於星期一（3月17日）逝世，終年97歲。其不但曾經創立新鴻基和恒基兩間香港龍頭地產，1996年更獲福布斯評為全球富豪榜排名第四位，一時傳為佳話。誠如恒基訃告所形容，其時被譽為華人之光。



李兆基1928年生於順德金舖世家，戰後拿着1000元本錢來港打拼，當時年僅二十。他起初從事貨幣與黃金交易，但十年後看準香港人口增長、經濟發展，開始涉足房地產。1963年又與郭得勝、馮景禧組成「三劍俠」，共同創立新鴻基地產。即使六十年代香港銀行擠提引發市場恐慌，甚至爆發股災，然而李兆基反而視之為機遇，通過新鴻基地產趁低吸納土地。當時許多人對香港前景悲觀，他卻堅信這座城市的潛力。這些土地後來隨經濟復甦大幅升值，成為他財富增長的關鍵。

別人恐懼 「四叔」卻大舉投資

1973年李兆基離開新鴻基地產，改為創立恆基兆業地產，並在1981年在香港上市。由「三劍俠」轉變為獨當一面，他帶領公司專注房地產開發與投資，迅速成長為市場重要力量。李兆基甚至通過恆基兆業成為香港中華煤氣的控股股東，成功擊退英資巨頭怡和集團的競爭。這一勝利不僅是商業上的成就，當時亦正值港資崛起、英資在香港百年主導地位逐步結束的時期，李兆基既是時勢造就的本地華資，同時也有份造就時勢。

1980年代香港人憂慮前途問題，市場信心動搖。在移民潮開始出現之際，李兆基再一次逆流而上，積極在新界收購農地，包括看準「乙種換地權益書」（Letter B）模式，以低成本積累大量土地儲備。毋庸置疑，這埋下新界農地後來被囤積居奇、點石成金的伏線，但李兆基之所以有此部署，前提仍然離不開他對香港未來的發展充滿信心。試想着近年香港市道不好，移民潮又再現，多少人仍然敢於在香港大舉投資，等待將來有價有市？另一名地產商李澤鉅「不敢賭香港市場長遠差」，正是從歷史而來的經驗。

李兆基的事業在1990年代達到頂峰。其中堪稱經典的一仗是，正當中信泰富和長實組成財團，即將取得美麗華酒店之際，李兆基以每股17元、高出逾一成的作價擊敗李嘉誠，成功收購美麗華。1996年李兆基被評為亞洲首富，全球財富排名第四，當時僅次於蓋茲、巴菲特及瑞士富商Paul Sacher。

近年經濟逆風 考驗轉型變通

除了在香港趁低吸納，李兆基亦早已將目光投向內地，看好中國的發展前景。現在北京的環球金融中心、上海的星揚西岸中心、廣州的星寰國際商業中心等都為顯著的摩天大廈。至於在香港，2017年以破紀錄5萬元呎價、總額逾230億元投得的中環美利道停車場商業用地更是震撼市場，如今已經落成為新地標The Henderson。不過部分由於投資金額巨大，加上超出預期的高息環境，前年李兆基向恒基借出高達600億元貸款，以助其加強現金流。其他地產商即使同樣曾經叱咤一時，現在亦不乏負債沉重者，香港再一次出現對經濟前景的憂慮，考慮誰人更具慧眼，能夠從挑戰中抓到機遇。

六十年代股災、八十年代前途問題無阻李兆基崛起致富，但他由四十多歲創立恒基兆業到九旬卸任，社會和經濟面貌亦幾歷變遷。如果沒有與時俱進，沒有生意王國能夠屹立下去。不只企業如是，城市更加如是。不管是財政赤字、房屋問題、地緣政治抑或消費市道，香港現在面對的正正在考驗政府和市場能否靈活變通，促進經濟轉型，突破發展瓶頸。