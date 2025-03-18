李兆基逝世｜恒地稱秉承李兆基所定下方針　繼續發展

恒基地產（0012）創辦人李兆基於周一（17日）離世，積閏享壽97歲。恒地於今日（18日）傍晚發出公告，董事局會秉承李兆基所定下的方針，繼續發展公司，以及向李兆基家屬致以最深切的慰問。



恒地於公告內沉痛宣佈，創辦人及公司之執行董事李兆基大紫荊勳賢，於周一與世長辭。

該公司指出，李兆基於1976年創辦後恒地後，致力帶領公司成為香港其中一家最具規模及信譽的地產發展商，並為地產行業的先驅。

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日黃昏逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

待人接物態度贏得不少稱頌

公司指出，李兆基待人接物的態度，及獨到的投資策略，贏得不少稱頌，作為香港其中一位商界領袖為香港的經濟繁榮作出重大貢獻。

恒地亦表示李兆基是一位備受尊崇的慈善家，為香港、內地及海外很多主要的教育及社會項目作出捐獻。董事局會秉承其定下的方針，繼續發展，並認為李兆基辭世對本集團的營運不會造成任何影響。 董事局對李兆基辭世表示最深切的哀悼，並向其家屬致以最深切的慰問。