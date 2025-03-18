中國更新美國肉類加工廠進口註冊　惟未包括美國牛肉

美國肉類出口組織3月18日表示，中方已續簽註冊，允許數百間美國豬肉和家禽加工廠向中國出口。中國海關網站顯示，獲更新的註冊有效期已延至2030年，但另外數百間美國牛肉加工企業的註冊則被列為「已過期」(expired）。



據路透社報道，中國要求各食品出口商必須向海關登記，才能在其境内銷售產品。中國海關網站此前顯示，根據2020年美中第一階段貿易協議，中方授予超過1,000多間美國肉類加工廠的註冊已於16日到期，佔所有註冊企業約三分之二。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

對於中國更新入口註冊，美國肉類出口聯合會（US Meat Export Federation）發言人舒勒（Joe Schuele）表示，他們很高興在豬肉加工廠入口註冊方面取得進展，希望盡快在牛肉方面也取得類似的進展。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在第一個任期針對中國貨品加徵關稅，換取中方承諾在兩年內增購2000億美元（約1.5萬億港元）商品和服務，其中包括肉類。

圖為2021年10月4日，美國加州三藩市Safeway商店的貨架上，展示豬肉產品。（Getty）

美國去年對中國的肉類出口額達25億美元（約194億港元），成為美國肉類出口第二大市場。而美國則是中國第3大肉品供應國，進口量為59萬噸，佔中國肉品進口總量的9%。