油價回穏　中海油有望突圍｜許繹彬

聯儲局議息前，美股美期仍持續未見有顯著起色，以道指為例，只在42000點以下徘徊，而備受關注的納指，則仍在18000點以下苦苦掙扎。儘管如此，仍無損港股的強勢，恒指昨日（19日）曾升至24874點，再創逾3年新高；即使港股氣勢持續，但波幅已連續3個交易日維持於270點左右，北水力度亦見緩和，如與較早前的近千點波幅相比，近日的走勢會令投資者有沉悶之感，成交亦持續不足2,800億元，國指則在創逾3年高位後回落。



是次港股創3年新高的板塊並非全面上升，而是每日均輪流個別發展，內需餐飲股上升，體育用品股就下跌，車股、科技股ATMX則呈日升日跌的狀況。近日因計劃出售巴拿馬港口而遭中國政府強烈批評的長和系亦是個別發展，長和（0001）及長實（1113）上升，電能（0006） 及長建（1038）下跌。由於波幅收窄，即使恒指尚餘不足200點便會到達25000點，但如成交沒有增加，可能會呈現突破後便急速回落的情況，投資者必須留意。

港股近日出現板塊輪動。(資料圖片)

本周港股之所以能夠一枝獨秀的原因，相信是因為本周一（17日），中國公布今年首兩個月經濟數據表現勝預期，一直備受關注的社會消費品零售總額按年增長4%，規模以上工業增加值按年增長5.9%，固定資產投資則增長4.1%。由此可見，去年9月國內所使出的一系列救市措施暫見初步成效，進一步增強國內於穩定及振興資本市場的信心，猶如注入無限動力。而財政部在同日再表明，為要提升居民消費力，中央財政安排就業補助金667.4億元人民幣，中國人民銀行更指出會研究推出金融支持擴大消費的專門文件，盼能繼續促使首兩個月社會消費品零售、固定資產投資和工業增加值均能勝市場預期，因此引來外資投資銀行紛紛將內地今年經濟增長預測上調至4.8%。由於眾多利好消息加持，強勢的港股因而在充滿憧憬下，繼續穏步上揚，創下3年新高。

不過，值得一提的是，國內Ａ股則不如港股般「敏感」，走勢仍然較沉悶或保守，可能是因為市場認為，社會消費品零售總額上升的主要因素，是國內政府上半年為催谷消費及消化產能，推出補貼形式的刺激經濟措施，才令總額度上升，但補貼並非長遠計劃，因此今次公布的數據或未能作出真正的反映。而期內全國房地產開發投資仍見下跌，失業率更升至兩年高位。如內地能盡快解決內房所帶來的一系列問題，讓樓市轉趨穏定及重拾升軌，相信能帶動各行各業獲得真正的復甦及回暖。當財富收入增加，自然會流至資本市場，企業便會雄心壯志向銀行申請融資發展，這才是真真正正的經濟復甦。在此情境下，外資亦自然會不請自來。此情境若能如願，相信國內股票市場會有一定「可觀」的反應，港股亦因而獲得更大的「真正實惠」。

許繹彬指出，近期油價回穩，投資者可以留意中海油。(資料圖片)

談回港股，筆者認為，儘管港股創下自2022年2月以來的三年收市新高，但略嫌近日的走勢開始變得含蓄，投資者一見高位便湧下沽盤，令大市暫以獲利盤為主導，好淡勢力出現互相爭持的局面。雖然過去DeepSeek及AI話題令所有投資者欣喜若狂，四處尋覓相關股份進行炒作，但此時此刻，即使有此等消息，投資者已不如過往瘋狂，令該類股份未必再嚐到特別甜頭，從而令港股的波幅亦變得沉靜，前景變得糢糊不清。建議投資者現階段轉攻為守，繼續以10天線為防守線；近日油價有所回穏，投資者不妨留意久違了的中海油（0883）。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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