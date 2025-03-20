第三屆裕澤香江3月26日舉行　鄭志剛及蔡崇信任講者

政府今日宣布第三屆「裕澤香江」高峰論壇將於3月26日，今屆講者包括香港財富傳承學院董事會主席鄭志剛﹑阿里（9988）聯合創始人及主席蔡崇信， 以及蓋茲基金會高級顧問及主任Steve Davis等。



政府指出香港一直穩佔全球頂尖財富管理中心的領先地位，也是全球家族辦公室的重要樞紐。第三屆「裕澤香江」高峰論壇將充分展現香港於推進全球財富增長、促進跨文化交流及締造合作夥伴關係這數方面，助力家族辦公室創新發展，以及成就世代傳承所擔當的關鍵角色。論壇以「香港—為全球，向世界」為主題，致力建立新聯繫，並善用香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，推動創新、投資及可持續增長。

政府又指出，來自亞洲、歐洲、美洲、中東及非洲的參與者，將與內地及香港的出席者共聚一堂，交流真知灼見。「裕澤香江」高峰論壇會聚焦藝術文化、慈善傳承、科技與人工智能投資三大議題，策動深具意義的對話，探討如何動用財富推動社會進步、啓發創意並創造深遠影響。今次高峰論壇是「香港盛匯超級三月」期間「財富與投資盛薈周」的重點活動，來自世界各地的與會者將可親身體驗香港充滿活力、熱情及創業精神的寶貴機會。

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「延續前兩屆峰會的成功，今年的『裕澤香江』高峰論壇吸引了來自更多地區與不同背景的家族辦公室參與。國際重量級講者及家族辦公室決策人會親臨香港，聚首探討如何善用香港的獨特優勢塑造更亮麗前景和建立可傳承的財富。他們還將親身體驗到香港這個全球家族辦公室樞紐，如何憑藉本地穩健的金融及法律基建、全球聯通的優勢，以及蓬勃發展的專業及慈善生態圈，為家族辦公室在財富管理及可持續發展方面提供無可比擬的機遇，從而造福全球。」

投資推廣署署長劉凱旋表示：「香港作為『超級聯繫人』及『超級增值人』，不僅是連結全球金融的重要平台，更是充滿活力的商業及創新中心，以及藝術文化匯聚地。充分把握這些優勢，加上本港頂尖的專業人才、慈善配對服務，以及我們香港家族辦公室專責團隊所提供的支援，家族辦公室生態圈早在本港蓬勃發展。全球超過2 700間單一家族辦公室已落戶香港，借助香港的獨特優勢，在日益互聯的世界新格局中持續壯大發展。」

「裕澤香江」高峰論壇講者名單：

- 世界經濟論壇「善資助力地球行動」（GAEA）倡議總負責人Luis Alvarado；

- ADLEGACY創辦人Horst Bente；

- 施華洛世奇副主席Robert Buchbauer；

- 香港財富傳承學院董事會主席鄭志剛博士；

- 蓋茲基金會高級顧問及主任Steve Davis；

- Clinique La Prairie行政總裁Simone Gibertoni；

- BDT & MSD Partners聯合行政總裁Gregg Lemkau；

- 小馬智行聯合創始人、首席執行官彭軍；

- Danantara Indonesia首席投資總裁Pandu Patria Sjahrir；

- 阿里巴巴集團聯合創始人及主席蔡崇信；

- 牛津大學校長Irene Tracey教授；

- 商城集團主席素帕拉‧安普；以及

- MiniMax聯合創始人及首席運營官貟燁禕