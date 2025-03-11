Deliveroo戶戶送撤出｜KeeTa搶外賣龍頭六招取勝　一人飯堂最煞食

戶戶送（Deliveroo）昨日（10日）公布，決定撤出香港市場，平台運行至4月7日後停運，意味本港外賣平台三分天下局面不再。其實自美團旗下KeeTa於2023年5月進軍香港，能迅速搶佔香港外賣平台「龍頭」市場，主要憑五招搶客，包括破天荒創出「一人飯堂」照顧一人客戶，還推出免運費、免會員、免最低消費、大派現金券；連foodpanda都要仿效其「一人餐」及免運費招數，以保住市佔率第二位；唯獨戶戶送未有跟隨。然而，KeeTa成功搶客，又吸引餐廳加盟，還有一個致勝關鍵，《香港01 》為大家拆解。



戶戶送（Deliveroo）3月10日宣布撤出香港後，foodpanda及Keeta即出招搶客。（資料圖片/廖雁雄攝）

首創「一人飯堂」吸獨身客 免運費、免低消 總價平對手一半

2023年5月，內地外賣平台巨擘美團以KeeTa品牌進軍香港時，早已揚言以「銀彈」策略，大派10億優惠吸客，除了派發300元優惠券，吸引用家登記，KeeTa還看準市場需求，首創「一人飯堂」，照顧單身人士或一人吃飯的客戶；同時亦推出免運費、免低消門檻，即經KeeTa訂購外賣一份餐點，也可以送上門，平均只需約50至60元，與親自到餐廳買外賣或堂食，價格差不多，甚至便宜一點。

對比當時的兩大外賣平台戶戶送及foodpanda，設有最低消費門檻至80元、甚至100元，加上20元至40多元的運費，即是每次點餐動輒要百多元，KeeTa價錢則便宜一半，對消費者來說可謂破天荒策略，故甫推出即吸引不少獨身顧客。

此外，戶戶送及foodpanda 推行會員制，使用者需繳交月費才可享免運費等優惠。為搶市佔率，KeeTa初期便推出「撕爛會員」計劃，打破外賣市場付費會員模式。KeeTa並透過平台及街站發放多種優惠，包括免運費、餐廳75折、新使用者專享限時29元優惠套餐及節日優惠等，使用者無需付費成為會員，亦可使用上述優惠。

KeeTa在2023年推出「撕爛會員」計劃，希望實現「無需做會員 優惠歎唔完」。（資料圖片）

邀請知名餐飲品牌推出限時優惠

KeeTa攻港初期，為增加知名度，邀請多間知名餐飲品牌推出限時優惠。2023年9月，KeeTa邀請譚仔雲南米線及譚仔三哥米線推出「$29 歎三餸米線」的限時優惠活動，使用者花 29 元即可享受三餸米線外賣，且毋須額外支付配送費。

同年10月，KeeTa聯合麥當勞、星巴克（Starbucks）、大快活、吉野家及PHD推出為期一星期的「$35全港嗌」活動，使用者能以低至35元的價錢叫外賣。因優惠後外賣價錢比堂食更便宜，吸引不少港人登記KeeTa。

KeeTa在2023年推出為期一星期的「$35全港嗌」活動。（資料圖片）

KeeTa進軍香港初期，亦於不同街道設立多個街站派發優惠券及講解登記流程；在街頭及網絡平台中也時常見到Keeta的廣告，藉此增加曝光及名氣。除了吸納用家客戶，連外賣員也不放過，以多種形式的獎賞及高額單價，吸引現職服務外賣平台的車手、單車兵、步兵「轉會」。

安排團隊設計餐單 吸引更多餐廳加盟成致勝關鍵

KeeTa不止搶客搶人手，還出招吸引餐廳加盟。據了解，戶戶送及foodpanda 的訂單頁面，一般是由餐廳提供餐單，再放上平台，基本上頁面的餐點介紹，均由餐廳自行提供。不過，KeeTa則為餐廳安排專業團隊，度身設計一些能吸引客戶的餐單或套餐，讓餐廳能夠提高生意額，客戶能有更多與別不同的選擇，KeeTa亦能賺取利潤，不僅「三贏」，亦成為KeeTa取得愈來愈多餐廳加盟的致勝關鍵。

2023年12月，KeeTa於尖沙咀、旺角、銅鑼灣、葵芳擺放實體「撕會員站」，參加人士現場撕開「撕爛會員邀請卡」，即可獲得限量優惠券。（資料圖片）

其實在KeeTa成功在市場佔有率分一杯羮時，與KeeTa定位類似、主打平民餐廳的foodpanda亦開始作出變化，模仿KeeTa推出「一人餐」、非繁忙時間推部份餐廳免運費，最重要是一度降低消費門檻至60元，目前是市場佔有率第二位。不過，戶戶送則未有跟隨，而其餐飲合作的商戶多數是中高級餐廳，惟近年中高級餐廳陸續撤港或結業，或影響戶戶送生意額。而在戶戶送決定撤出香港，亦顯示Keeta已成功改寫香港外賣格局。