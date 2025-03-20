推首批38個低空經濟項目　Keeta或下月科學園無人機「空降」飲品

低空經濟今年為香港政府重點發展項目，早前政府接獲72份監管沙盒申請，今日（20日）公布批出38項目，並於科大舉行啟動禮。運輸及物流局局長陳美寶於啟動禮表示，市民最快4月可以看見第一批沙盒計劃中的無人機運作，並稱未來將修改無人機法例，立法會議員葛珮帆則表示，估計運輸署將在今年4月至5月向立法會遞交修例建議書，預計10月將通過修例。



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特首李家超、運輸及物流局局長陳美寶、立法會議員葛珮帆出席監管沙盒啟動禮，公布38個批出項目，當中包括Keeta超視距無人機食物配送及消防處救援無人機等。運輸及物流局局長陳美寶於啟動禮表示，市民最快4月可以看見第一批沙盒計劃中的無人機運作，舉例Keeta將於科學園多座大廈上做飲品配送。

她指出，政府將在第二季時向立法會提出修訂建議，包括加入無人機作為實驗項目時可以載人及更重物品的條款。問及預料第一批沙盒項目何時推出市場時，陳回應試驗以安全為本，冀望用6個月時間完成第一批試驗項目，並馬上開放第二批監管沙盒申請。

立法會議員葛珮帆（左）表示，香港雖然較遲才發展低空經濟，但仍有其優勢。（盧翊銘攝）

立法會議員葛珮帆表示，香港雖然較遲才發展低空經濟，但仍有其優勢。例如，香港有完善的通訊網絡及3D地圖數據等。另外，她估計運輸署將在4月至5月向立法會遞交修例建議書，預計10月將通過修例。她相信，修例主要著重3範疇，包括將現時小型無人機僅25kg的載重負荷量放寬至150kg、容許超視距飛行及民航處批准載人無人機項目。她希望立法會於10月前完成修例，今年年底相關項目便可進入市場，推進低空經濟商業化。