錦欣生殖(1951)可受惠內地獎勵性生育計劃　憧憬業務前景｜彭偉新

過去20年內地出生率顯示出明顯下降的趨勢，這一現象引起了社會的廣泛關注。2000年代初期，年均出生人數穩定在1600萬左右，但自2000年代中期以來，出生率逐年下滑。2015年全面放開二孩政策後，出生人數一度反彈，2016年達到1786萬人，隨後又再次回落。高昂的育兒成本、住房壓力及職場競爭等因素使得許多年輕人選擇推遲生育或不生育。到2020年，出生人數減少至約1200萬，顯示出生率面臨嚴峻挑戰。隨著人口老齡化問題日益加重，對社會和經濟發展造成潛在影響，政府開始採取措施，包括推出生育補貼和改善育兒環境，以提高生育率。



在今年的兩會期間，內地政府提出了針對第二孩和第三孩的經濟補貼建議，旨在鼓勵家庭增加生育意願。此外，輔助生殖技術的相關服務也將納入醫療保險範圍，以降低家庭的醫療支出。這些措施對中國最大的私人輔助生殖服務提供商錦欣生殖（1951.HK）帶來了可觀的業務前景。集團短期內可受惠於深圳政府可能實施的生育補貼政策，預計將刺激市場需求。2023年，錦欣生殖在深圳的銷售達到4.07億元，佔總銷售約七分之一。

中期來看，隨著IVF服務納入國家醫療保險，將提升IVF的滲透率，進一步促進業務增長。政策支持及市場擴展，尤其是海外業務的恢復，將有助於集團長期增強市場競爭力。集團的主要業務亮點包括穩定的收入增長、計劃中的併購機會以及在政策利好下的持續盈利能力，預計未來三年的年均增長率將達到12%。這些因素共同推動公司在輔助生殖領域的領導地位。

儘管過去一段時間內地未有新的推動生育政策出台，加上經濟下滑，整體輔助生育需求長期處於低增長，市場預期錦欣生殖2024年全年的收入增長僅為8%，達到30.2億元人民幣水平，而每股盈利預計錄得11%的跌幅至每股0.16元人民幣，預測市盈率為18.4倍，高於市場同行的15.2倍。不過，由於集團在內地仍屬於龍頭企業，營業收入、普通淨收入以及總資產均高於行業平均水平，預期在新政策下仍享有規模效益。

錦欣生殖(01951)於去年10月29日至今年3月25日期間的資金流狀況。（資料圖片）

目前，市場上共有13位分析師對錦欣生殖進行調研，目標價分佈在3港元至6港元之間，中位值為3.74港元，相較於昨日收市價仍有15%的上漲空間。根據14個財務模型計算，其合理值可達4.7港元，較現價有45%的上升空間，因此，錦欣生殖的估值仍屬於偏低水平。

從去年10月29日至今年3月25日，錦欣生殖的股價錄得3.98%的跌幅，期間共錄得5.51億港元的資金流入，其中大戶佔5.23億港元，散戶則佔0.28億港元。同一期間，大戶投資者的持倉比率最高曾升至12.87%，最低則跌至-11.55%，截至3月25日為7.1%，顯示出整體大戶投資者的持倉比率有所改善，股價有望進一步反彈。

投資者可在3.20港元水平買入，根據自4.60港元開始形成的跌浪總跌幅，以61.8%的反彈作為目標，錦欣生殖的股價有機會重返今年3月17日的高位3.80港元。不過，若股價失守2.90港元，則建議先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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