長和賣巴拿馬碼頭｜彭博︰交易繼續進行 力爭4月2日前簽最終協議
撰文：張偉倫
出版：更新：
長和（0001）在3月初時公布將位於巴拿馬等海外碼頭業務，向貝萊德牽頭財團出售，涉資逾千億元。據《彭博》引述知情人士稱，長和將兩個巴拿馬港口出售給貝萊德牽頭財團的計劃正按期進行，表明談判尚未因中國官方對該交易的不滿而中斷。
長和曾高見46.8元，最新報45.55元，升1.1%。
知情人士表示，有關各方目前正在敲定盡職調查、稅務、會計和其他交易條款，仍力爭按計劃在4月2日前簽署最終協議。因討論的事項不公開，知情人士要求匿名。
報道引述知情人士說，涉及巴拿馬港口和長和其他41個港口的交易均在推進。如果交易完成，該公司將獲得190億美元的現金收益。
與貝萊德財團有145天磋商
根據交易所公告，長和與貝萊德牽頭財團進行的談判為獨家，磋商為期145天。上述人士稱，這幾乎沒有給其他潛在競購者，如中國國有企業，留下參與談判的空間。
一位貝萊德發言人不予置評。長和沒有回覆置評請求。
李嘉誠賣碼頭｜《南華早報》揭長和請「槍手」 撰文淡化美資角色長和賣港口｜李澤楷北京出席中國發展高層論壇 與李強大合照長和賣碼頭｜有違23條立法原則？ 譚耀宗：條例清晰、要謹慎處理長和賣巴拿馬碼頭｜香港絕對不能當逃兵長和賣碼頭｜葉劉：售戰略資產無諮詢國家 如何在風浪中站穩？長和早段跌逾2% 稱經營環境波動難測 限制資本開支及新投資