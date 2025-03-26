長和賣巴拿馬碼頭｜彭博︰交易繼續進行　力爭4月2日前簽最終協議

長和（0001）在3月初時公布將位於巴拿馬等海外碼頭業務，向貝萊德牽頭財團出售，涉資逾千億元。據《彭博》引述知情人士稱，長和將兩個巴拿馬港口出售給貝萊德牽頭財團的計劃正按期進行，表明談判尚未因中國官方對該交易的不滿而中斷。



長和曾高見46.8元，最新報45.55元，升1.1%。

知情人士表示，有關各方目前正在敲定盡職調查、稅務、會計和其他交易條款，仍力爭按計劃在4月2日前簽署最終協議。因討論的事項不公開，知情人士要求匿名。

報道引述知情人士說，涉及巴拿馬港口和長和其他41個港口的交易均在推進。如果交易完成，該公司將獲得190億美元的現金收益。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

與貝萊德財團有145天磋商

根據交易所公告，長和與貝萊德牽頭財團進行的談判為獨家，磋商為期145天。上述人士稱，這幾乎沒有給其他潛在競購者，如中國國有企業，留下參與談判的空間。

一位貝萊德發言人不予置評。長和沒有回覆置評請求。