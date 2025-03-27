小米集團(1810)配股集資後　手頭資金充裕可順利擴充產能｜彭偉新

小米集團剛公佈的第四季度實現收入1,090.05億元人民幣，同比增長48.8%，超過市場一致預期；調整後淨利潤達到83.16億元人民幣，同比增長69.4%。受惠於集團的「人車家全生態」戰略，短期內智能手機業務的高端化不斷推進，推出的15 Ultra銷量增長超過80%。同時，IoT業務因國家補貼和新零售門店的擴展，實現了51.7%的收入增長。中期來看，隨著智能電動汽車的持續交付及新型SUV YU7的推出，汽車業務的毛利率顯著改善，交付目標上調至35萬輛。長期而言，隨著AI技術的深入整合和研發投入的加大，小米在硬體生態、智能家居及AI應用等領域的潛力將得到充分釋放，預計未來幾年將成為全球領先的科技生態企業。因此，該公司的業績已達到市場的預期目標。



小米集團近期進行了一次配售股份的集資行動，旨在增強公司的資金流動性和財務穩健性。此次配售涉及向特定投資者發行新股，以籌集約425億港元的資金。這筆資金將主要用於支持小米在高端市場的擴展、物聯網及智能家居業務的增長，以及加速其智能電動汽車業務的發展。雖然企業在高位進行配售，對股價的確會造成短期壓力，特別是此次以6.6%的折讓作為配售價。股價在開市後，由於當日大市急跌，曾一度回調至配售價水平附近，反映出整體的沽壓較大。然而，這次集資將提升集團的資本結構，為未來的業務增長提供必要的資金支持，並進一步鞏固其在全球科技市場的競爭力，因此，從長期來看，有助於公司的穩定發展。

小米集團－Ｗ(01810)於去年10月30日至今年3月26日期間的資金流狀況。（圖１）

小米集團於去年10月30日至今年3月26日期間的股價累計上升5%，期間共錄得450.28億港元的資金流入，其中大戶佔425.27億港元，而散戶則佔25.1億港元（見圖1），大戶對比散戶的資金比率為16.9比1，反映出整體大戶看好小米集團的前景。同一期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升至12.1%；而最低則跌至0.75%，截至3月26日為4.35%，顯示出大戶的坐貨率回升，對小米的整體信心亦有所改善。

上個交易日，小米集團以53.95港元收市，全日上升0.55港元或1.03%。集團過去5年的平均Beta值為1.21，顯示其系統性風險高於大市。短期內在港股回升的情況下，可能會對小米集團的股價造成負面壓力。不過，若恒指能成功企穩在去年10月的高位23,241點並作出反彈，小米集團的股價走勢有望出現更強的反彈。52周最高位曾見59.45港元，最低位則曾見14.7港元。以現價53.95港元計，小米集團的股價較50天線高出16.25%，同時亦較200天線高出86.21%，顯示整體股價的短期動力非常強勁。

小米集團股價自去年15.36港元起反彈，持續上升並形成了一條長期的上升走勢。股價曾於今年2月升至最高位58.70港元後回調，跌至48.65港元水平，回調幅度約為今年1月8日低位32.20港元形成的升浪總升幅的38.2%。雖然其後再度反彈未能突破前高，但整體走勢仍然向好，未見頂部。股價昨日再次回落至低位53.50港元，未失守3月11日的低位支持，而且RSI仍能穩定在50以上，短期內股價仍有望再次上升。投資者可以在54.00港元以下買入，目標上望60.00港元；若股價跌穿3月11日低位50.70港元，則應考慮止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。