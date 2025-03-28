星洲高門檻吸家辦　陳浩濂不認同本港中門大開　研擴免稅範圍

第三屆由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦的「裕澤香江」高峰論壇，剛於日前舉辦，吸引約360位環球家族辦公室決策人及商界等人士出席。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，投資推廣署旗下專責團隊2021年中成立以來，截至上月尾已吸引逾160個家辦來港，另有近150個家辦準備或已決定來港落戶，故此有信心能夠達到至今年度吸引共200個家辦的目標。他並補充，另有家辦未必透過投資推廣署協助，故此相信實際在港設立家辦的數字會更多。



陳浩濂表示，投資推廣署旗下專責團隊2021年中成立以來，截至上月尾已吸引逾160個家辦來港，有信心能夠達到至今年度吸引共200個家辦的目標。（資料圖片）

近150個家辦準備或已決定來港 有信心達標

陳浩濂在接受《香港01》訪問時表示，160個已來港及150個準備來港的家辦，來自於不同地區，當中逾半來自包括中國內地等亞洲地區，其餘來自於中東及歐美等。他們當中例如亞洲家族會傾向在香港設立主要家辦平台，而中東及歐美家族可能已在原居地有家辦，故此會在香港設立作為亞洲區的家辦平台。

新加坡與香港近年為爭取家族辦公室落戶拼盡全力，但兩者的遊戲規則卻大相逕庭。新加坡近年推出多項措施吸引高質量的大型家辦，包括提高免稅門檻及加快審批流程等，有分析認為，香港相較之下彷如「中門大開」，吸引家辦素質參差。陳浩濂就並不認同該說法，他指出，截至2023年尾，香港有逾2,700家單一家族辦公室，當中逾一半資產規模為超過五千萬美元，故此吸引的家辦是具備一定規模的。

未有計劃調整免稅門欄

他表示，家辦在香港雖然不需要申請牌照，但如果需要得到相關專業服務，包括銀行、會計及信託等，而這些金融機構也會進行盡職審查。同時，香港也有健全的反洗黑錢制度，以及防止恐怖分子籌集資金相關的法律，在監管方面一直備受國際認可。

陳浩濂表示，目前沒有計劃去修改家辦免稅門欄，主要是了解到業界的需求，隨著市場發展，多了不同種類的交易品種及工具，故此希望將這些納入免稅範圍內。（資料圖片）

現時家辦在本港申請免稅的門欄為資產管理規模需為至少2.4億港元，相較新加坡對海外家辦的門檻高達約2.9億港元。陳浩濂就表示，目前沒有計劃去修改該門檻，主要是了解到業界的需求，隨著市場發展，多了不同種類的交易品種及工具，故此希望將這些納入免稅範圍內，除此以外，基金也會有不同的框架及定義等，也會一併去研究可以怎樣優化。

香港能夠經得起考驗

對於目前市場關注的中美貿易戰及地緣政治等風險，內地經濟放緩持續，會否影響家族來港設家辦意欲，陳浩濂就強調，香港一國兩制具備優勢，作為連結全球市場的超級聯繫人及增值人，捕抓全球投資機遇的同時，能夠把握中國內地的機遇。兩制下資金能夠自由流動及兌換，並擁有簡單低稅制及普通法制度，這些優勢香港人可能已習以為常，但亞洲其他地區有這些優勢的地區並不多。

尤其是香港能夠經得起考驗，經歷過多次大型危機包括亞洲金融風暴等，但仍然堅持資金自由進出及兌換，有很好的往績記錄，給予市場金融體系安全穩定的信心。除了制度優勢外，香港也具備規模優勢，作為跨境財務管理中心，在風險管理等方面均為排名亞洲第一，在產品及服務方面均為多元化，故此在吸引家辦方面具備吸引力。

有分析認為，相較新加坡高門欄吸引高質量大型家辦，香港則彷如「中門大開」，吸引的家辦素質參差。陳浩濂就並不認同該說法。（Unsplash/ Jisun Han）

傳統市場歐美也很重要

至於內地經濟放緩並需要面對美國關稅挑戰，陳浩濂表示，中國作為全球第二大經濟體，每年GDP以約 5%增長，對於投資者來說相信絕不會想失去此投資機會，故此仍會選擇在香港落戶家辦。同時，選擇家辦落戶地也並不只是視乎短期金融市場回報，還是會考量很多不同方面，包括自身的業務發展、項目投資及合作機遇等。而香港本身已有很多家辦落戶，可以尋覓合作去投資不同的項目，也能夠交流私募等投資經驗。

而事實上，港府近年積極擴大新朋友圈，希望拉近與東盟及中東的關係，並望吸引相關資金及家辦落戶香港。陳浩濂表示，未來會繼續加強與新朋友的聯繫，而其實傳統市場歐美也很重要，他們近來可能關注包括地緣政治等風險，故此在資產配置方面會傾向更為多元化，但也不會想去錯失中國市場的投資良機。而港股就是很好例子，早兩個月大家都擔憂有風險，但現時有不錯升勢，所以風險其實也可以是機遇。

圖為2025年3月26日「裕澤香江」高峰論壇的「智慧與行動：新時代的公益慈善領導力」討論環節，（由左二起）世界經濟論壇「善資助力地球行動」（GAEA）倡議總負責人 Luis Alvarado、ADLEGACY創辦人Horst Bente、蓋茨基金會高級顧問及主任Steve Davis和牛津大學校長Irene Tracey出席。左一為主持人嚴樂居。（政府新聞處圖片）

「裕澤香江」高峰論壇人數會控制在300至400人

他並指出，除了加強與朋友溝通，「seeing as believing」，透過盛事活動的舉辦，要求他們來港，因為看得到就是最能感受到的，例如「裕澤香江」高峰論壇，這是這是每年都計劃舉行的盛事，至今已連續舉辦3年，並已形成良好氛圍，帶動相關盛事活動的舉行，例如滙豐全球投資峰會等也是在本周內舉行。

今年的「裕澤香江」吸引了約360位環球家族辦公室決策人及商界等人士出席，包括施華洛世奇副主席Robert Buchbauer，以及阿里巴巴集團聯合創始人及主席蔡崇信等。陳浩濂表示，在出席人數方面，會控制在300至400人，因為這個活動並非公開，需要獲邀才能參與，故此希望能夠維持活動的較高規格及素質。