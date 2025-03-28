中國聯通(0762)回調至50天線　開始見較強的技術支持｜彭偉新

中國聯通（0762）專注於電信服務及數字應用，2024年實現收入3896億元，增長4.6%；淨利潤達206億元，增長10.1%。集團的主營業務包括提供移動通信、寬帶及數字服務，並致力於雲計算、大數據及AI應用的發展。受益於雲計算及數據中心的強勁需求，特別是AI相關應用的快速增長，2024年聯通的雲收入增長了17.1%。



隨著5G基站建設的完成，資本支出將逐步減少，這將提升利潤及現金流。未來三年，集團擬將派息比例提高至75%以上，這對於吸引以收息為主的機構投資者長期持有將有利，進一步支持股價的上升。此外，鑒於內地計劃以新質生產力作為推動整體經濟增長的主要動力，中國聯通將配合國家在人工智能發展的需要，計劃在AI基礎設施上持續投資，並預期智能計算業務將為公司帶來巨大增長機會。

在股價表現方面，中國聯通於去年10月31日至今年3月27日期間的股價錄得28.7%的升幅，期間共錄得25.76億港元的資金流入，其中大戶佔18.73億港元，散戶則佔7.03億港元（見圖1）。大戶對比散戶的資金流入比率為2.7：1，反映出大戶投資者對中國聯通股價前景的看好。儘管在股價回調期間持續出現資金流出，但流出的金額仍然相對較少。在同一期間，大戶投資者的持倉比率最高曾升至19.36%；最低曾跌至-6.53%。到3月27日時，該比率回升至-3.52%，反映出整體大戶資金流動情況有所改善，對未來股價反彈有助益。

中國聯通(00762)於去年10月31日至今年3月27日期間的資金流狀況。（圖1）

中國聯通在上個交易日以8.70港元收市，全日上升0.21港元或2.47%。集團過去5年的平均Beta值為0.7，顯示系統性風險低於大市。52周最高位曾見11.56港元，而最低位則為5.56港元。以現價8.70港元計算，中國聯通的股價較50天線高出2.8%，且較200天線高出20.72%，這反映出短期股價回調已消除了因過度偏離50天線所帶來的技術調整壓力。儘管股價仍偏離200天線超過20%，但這並未破壞之前的強勢。

從技術走勢來看，中國聯通的股價於去年11月跌穿10天線和100天線的支持後，曾一度跌至6.22港元的低位，隨後開始形成一浪高於一浪的上升趨勢。股價在今年2月24日向上突破所有移動平均線支持，達到本次升浪的最高位11.56港元。然而，由於高位的沽壓較大，隨即出現回調，並在日線圖上形成較長的上影線，導致下跌走勢。股價再度跌穿10天線及20天線，於本周二曾跌至最低位8.30港元，正好達到整個升浪總升幅的61.8%黃金比率回調目標。由於股價未失守該支持，加上9天RSI未失守30，並開始由低位反彈，因此，相信股價已完成此次回調。只要股價未再跌穿昨日低位8.30港元，便可繼續進行反彈。

投資者可以在8.70港元水平買入，若此次股價已見底並開始反彈，則有機會以此次回調浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價有望上升至10.30港元水平。如果股價向下跌穿8.30港元水平，則必須先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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