李寧 (2331) 主要銷售渠道優化　有助迎接未來挑戰｜彭偉新

李寧上周五公佈2024年全年業績。由於過去一年內地消費市場仍然疲弱，集團全年收入同比僅增加3.9%，達286.76億元人民幣。儘管如此，毛利仍增加6.0%至141.56億元人民幣，毛利率也上升1個百分點至49.4%。這主要是由於電商及線下門店的折扣同比改善，並且毛利率較高的DTC業務佔比有所上升。然而，受非經營性項目的影響，即使應佔權益持有人的淨利潤下跌5.5%至30.13億元人民幣，淨利潤率亦下降1個百分點至10.5%，全年表現仍然高於市場預期（Bloomberg預估收入281.4億元，EBITDA 63.8億元），集團的經營基調依然穩健。



集團2024年直接經營銷售收入微降0.3%至68.83億元人民幣；由特許經銷商帶來的銷售收入則上升2.6%至129.57億元人民幣。此外，集團亦積極推動營運成本較低的電子商務渠道，使該渠道的銷售收入大幅上升10.3%至83.05億元人民幣。在各類產品中，器材及配件分部收入增長最快，全年增29.3%達至23.25億元人民幣，反映市場對相關產品的強勁需求。鞋類產品的銷售額達到143億元人民幣，同比上升6.8%，成為收入增長的主要動力。至於服裝產品則錄得2.9%的跌幅，降至120.5億元人民幣。過去一年內集團持續進行銷售渠道結構的優化，包括全年淨減少123個李寧線下銷售點，淨增40個李寧YOUNG的銷售點。

儘管2025年增長或仍疲弱，市場對李寧的整體前景仍然審慎樂觀，相信2026年將恢復盈利增長。（資料圖片）

除財務狀況改善外，李寧繼續執行多品類策略，聚焦在籃球、跑步、健身、羽毛球、乒乓球及運動生活六大核心品類，更專攻跑步及籃球。透過加大研發投入，集團研發費用率持續增加，在提升產品功能上，推動專業核心戰略的定位。集團持續投入專業領域以增強競爭力，鞏固其國際一流專業運動品牌的地位。此外，李寧品牌將在2025-2028年期間，作為官方體育服裝合作夥伴，再次服務中國奧委會及中國體育代表團，這意味著李寧品牌獲得國家體育總局及中國奧委會的充分信任，並對集團的專業性及創新能力給予高度肯定。

儘管2025年增長或仍疲弱，市場對李寧的整體前景仍然審慎樂觀，相信2026年將恢復盈利增長。目前共有29位分析師對李寧進行調研，目標價範圍較廣，低位由13港元至最高位49港元不等。不過，若以由分析師所給予的目標價中位數19.80港元計算，現價仍然有15%的上漲空間。若根據13個財務模型計算合理價，李寧的合理價可達27.54港元，高於現價超過60%。因此，相信在最近公佈的2024年全年業績顯示集團的整體表現向好下，有助股價逐步升上市場目標價水平。

李寧上周五以17.16港元收市，全日上升0.06港元或0.35%。集團過去5年的平均Beta值為0.78，顯示系統性風險低於大市。52周最高位曾見24.6港元，而最低位則為12.56港元。以現價17.16港元計算，李寧的股價較50天線高出2.35%，另外，現價亦較200天線高出7.21%，反映短期股價仍然強於中線及長線股價走勢，股價將會繼續上試高位。自去年11月1日至今年3月28日期間，股價共錄得7.92%的升幅，期間共錄得28.74億港元的資金流入，其中大戶佔21.6億港元，散戶則佔7.13億港元。同一期間，大戶投資者的持貨比率最高曾升至15.61%；最低則跌至-0.23%，而到3月28日當日已回升至8.33%，反映出大戶資金流的持貨比率正在改善，有利股價進一步反彈。

李寧股價自去年10月升至最高位20.90港元後見頂回落，並在反覆回落中，最低見於今年1月的14.32港元後開始反彈。股價曾升至19.54港元。雖然其後回調至16.72港元後穩定下來，並未有跌穿整個自低位反彈的38.2%反彈目標。由於李寧的整體業績表現良好，且集團庫存周轉天數及經營現金流水平均領先同業，加上大戶資金流入顯示可持續看好，投資者可以在17.00港元水平買入。只要股價未失守50天線支持，暫時無需沽出止蝕，並以前頂19.54港元作為目標。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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