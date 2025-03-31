阿婆走得快一定有古怪！　小米配股割韭菜疑雲｜刁佬

小米集團－W(1810)今年升幅氣勢如虹，52週低位（HKD 14.7）計去到執筆之時 HKD 52 差不多4倍升幅，對於一隻在低位的時亦超過港幣3000億市值的大型股來說相當不簡單，今時今日小米的市值更超過港幣12,000億。仔細看看小米的主營業務構成，它投資了相當多科技產品，包括：家電、手機、汽車等，前兩者的口碑不錯。

刁佬曾經看過小米的汽車，雖然外形有抄襲成份，接駁縫合位亦有待改善,不過今時今日，電車汔車都好，設計都大同小異。刁佬作為一個車迷，見到小米SU7性能勁過頂級傳統跑車，零至100km唔使2秒，同飛機起飛已經冇大分別，就算冇錢買都想試吓車。據說小米冇自己嘅研究團隊，而是從市場中匯集各方精英，集各家所長而大成，雖然長遠來講公司核心技術不足，但在現時科技與政策的迅速轉變的年代，現金為王，有現金流先可支撐公司繼續發展，否則一切都只係如夢幻泡影。

小米最近更成為消費民眾的許願池，因為市場太多劣質女性用品，有客戶直接要求小米生產出售衛生巾，公司又否認變為默認進軍衛生巾市場，小米創辦人雷軍風頭一時無兩。不過公司發展方向就好似煙花一樣，射向天空之後各自發展，感覺都似在蹭資本市場熱度。

雷軍外表出眾，加埋咁出位，正所謂又靚仔又有錢仲要出位，自然引來行家前輩熱烈評價。格力電器董事長董明珠早前在分店的開幕式上表示：「有人成了首富，但你看看他給股民分了多少錢，只是靠炒高股價。」此外，她在直播中痛斥某企業卷低價，意思即靠低價以本傷人取市佔率，大家都覺得話中有話，暗指小米。她表示：「有些企業，偷技術，挖人，打扮自己一下變成一個好像科技領導者一樣的，然後外面都漂亮，就説迎合年輕人口味，其實我們要儘量抵制像這樣的（行為）。我講得可能嚴重一點，我認為他就是流氓行為。因為你並不是對你的消費者負責，你對你同行也是不負責。依靠價格最低成為領導者，但是消費者是最大的受害者。」

隨着主旋律開始掀起反內卷的風氣，要避免行業低價惡性競爭，董明珠的指摘，似乎有她的道理。睇埋小米的配股行動，沒有參與配股的投資者可能百般滋味在心頭。

小米15官方介紹（小米官網）

小米集團發公告表示將以先舊後新方式向賣方配發及發行的8億股新股份合共佔本公司於公告日期之現有已發行股本約3.2%，及於認購事項完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約3.1%。每股新股份的認購價等於配售價每股53.25港元，較昨日收市價57港元折讓6.58%。

睇得刁佬專欄耐嘅朋友，都知道先舊後新係配股最快令投資者取得股票的方式，即是先把舊股東的股票借給公司發行給新股東，等聯交所對新股票的上市批准完成後，再印新股票給舊股東，其實中間相隔時間不是很長大約兩至三個工作天。

不過股市同政治一樣，一天也太長，阿婆走得快，一定有古怪。投資者想快啲獲得股票，不難想到原因只有一個：就係新舊股東都想儘快賣及套現。因為一般微熱配股都有折讓，今次小米的配股折讓大約為6.58%，即係在故事配售當日投注者入貨價與當日市場的開市價每股有$3.75差價。就咁睇好似唔係好多，不過如果8億股加埋，都有30億嘅差價。當然小米的投資人不可能所有都用高沽低買嘅方式去賺取差價。不過……這的確是一個龐大的短期獲利空間。

最近地緣政治越趨緊張，這一個差價令到不少已接貨的投資者心動。小米於3月25日早上公告配售股份，而單計當日小米的成交量已經超過13億股收市價，剛剛比股份配售價低一點點$53.4，而成交金額高達718 億，收市價亦與配售價算係睇齊。至於三月26及27日這兩天的交易量依然相對較高，亦分別達到1.8億與3.6億股，而收市價分別為$53.9及$51.7。

刁佬提醒大家小米的股票是可以沽空的，假設有人於3月25日沽空小米的股票，而當日的沽空比率7.07%，沽空股數達9.477億股，沽空金額約51.16億港元。假設這批沽空股票在57元沽空，再於3月27號平倉，以3月27收市價51.7計算每股的差價利潤為5.3，單單於3月25日沽空的股票，數額衍生超過50億元的利潤。財帛動人心，相信市場活躍人士不少都參與其中。

預計認購事項所得款項淨額約為425億港元，這一次的股份配售行動幾乎可以頂上眾多IPO的集資金額，這對久旱逢甘露的香港市場來說真是相當多。

Peter Lynch說過他在調查公司時，最重視行家對行家的評語。行家對雷軍的指摘，似乎沒有錯。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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